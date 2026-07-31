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31 июля, 15:25

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Диетолог Русакова: недожаренный шашлык может привести к потере зрения и поражению мозга

Диетолог предупредила о риске потери зрения из-за недожаренного шашлыка

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Недожаренный шашлык может привести к потере зрения, поражению мозга и легких. Об этом заявила изданию "Абзац" кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова.

Она пояснила, что в плохо приготовленном мясе есть возбудители бактериальных и вирусных заболеваний. Наряду с упомянутыми рисками такой шашлык может спровоцировать острые кишечные инфекции за счет норовирусов и ротавирусов.

"Недоготовленная говядина и свинина могут содержать опасные бактерии, такие как сальмонелла, листерия и кишечная палочка. Особенно эти заболевания и бактерии опасны для беременных, а также для людей с ослабленным иммунитетом", – отметила врач.

По словам Русаковой, недожаренная свинина может привести к развитию трихинеллеза, который вызывает лихорадку, боли в мышцах и отеки.

Эксперт отметила, что мясо содержит патогены в основном из-за неправильного хранения и обработки. Она посоветовала покупать его в проверенных магазинах и требовать сертификат качества. Русакова также порекомендовала соблюдать гигиену при мариновании и приготовлении шашлыка.

Ранее в Роскачестве сообщили, что стеклянная, керамическая и эмалированная посуда лучше всего подходят для маринования шашлычного мяса. Там объяснили, что некоторые емкости, например из алюминия, могут негативно влиять на вкус и качество блюда, а также создавать риски для здоровья.

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