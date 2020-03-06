Бывшую участницу "Дома 2" развели на крупную сумму денег, пообещав запустить ее телепроект

Фото: соцсети
Бывшая участница "Дома 2", популярный фитнес-блогер Виктория Цатурян подала заявление в столичную полицию (копия документа имеется в распоряжении Москвы 24), в котором утверждает, что стала жертвой мошенничества. Виктория говорит, что ей обещали помочь в запуске собственного реалити-шоу на одном из федеральных каналов, собрали с потенциальных участниц проекта почти три миллиона рублей, но, по словам блогера, всех обманули.
Свою идею создать реалити-шоу о фитнесе еще в 2019 году Виктория рассказала новой знакомой Карине. Та якобы представилась человеком с полезными связями. А позже предложила помочь реализовать проект.
"Для реализации идеи необходимо было сначала вложить определенные деньги для закупки оборудования, аренды помещений, найма работников, рекламы. Смета составляла примерно 16 миллионов рублей. Карина Е. пообещала, что основную часть денег вложит сама, а часть мы соберем с людей, которые хотят участвовать в проекте", – говорится в заявлении Цатурян в полицию.
По словам Цатурян, женщина даже подготовила договоры для потенциальных участников шоу.
В итоге, по словам Виктории, под влиянием этой женщины она перевела часть средств, которые уже передали ей подписчики. Также Карине направляли деньги сами участники якобы готовящегося телепроекта напрямую.
Как заявила сама Цатурян, в настоящее время она и "участники" проекта создали группу в соцсети для обсуждения проблемы. "В ходе общения стало известно, что общая сумма перечисленных денежных средств равна минимум 2 722 250 рублям", – добавила в заявлении звезда Instagram.
Между тем сама Карина Е., имя которой фигурирует в заявлении экс-участницы "Дома 2" в полицию, заявила Москве 24, что сама стала жертвой недопонимания и последовавшей травли.
"Я буду подавать иск, во-первых, на ложные обвинения в мошенничестве, на травлю в интернете, на весь ущерб, который только можно. Меня выставили мошенницей, но это не так! То, что сейчас происходит, я не могу передать словами. Я откровенно в не очень хорошем эмоциональном и физическом состоянии из-за этого всего", – сказала Карина Е. в беседе с Москвой 24.
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