Селфи, стринги и стоны: как не стоит вести себя в фитнес-клубе

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как нужно одеваться и вести себя в зале, чтобы комфортно заниматься было не только вам, но и окружающим.

Фитнес-клубы давно превратились из эксклюзивных заведений для "избранных" в доступную услугу. И это неудивительно, ведь мода на здоровье с каждым годом пополняет свои ряды все большим количеством сторонников. В сезон в любом столичном фитнес-клубе аншлаги, люди поднимают тонны железа, калории горят, как в печи дрова, а жир плавится практически "на глазах", как расплавляется сало на горячей сковороде. Москвичи массово занимаются своим здоровьем и строят новые, привлекательные тела. Уже даже нет привязки к пляжному сезону: мода овладела умами людей настолько, что они тренируются круглогодично, а понятие "ПП", или "правильное питание", не является чем-то экзотическим.

Те, кто вот так активно и фанатично занимаются, знают толк не только в тренировках и еде – они также прекрасно разбираются в экипировке для фитнеса, покупая практичные вещи, которые подходят для конкретного занятия как с точки зрения удобства, так и с точки зрения эффективности тренировки. Но одно дело – люди, которые понимают "культуру" зала, другое дело – новички, которые иногда вообще не понимают, что конкретно делать в данный момент в данном месте, кроме как тягать эти "железки" или бегать на дорожке. Таких новичков много, очень много, и часто именно они становятся предметом насмешек других посетителей фитнес-клубов.

Хотя многие привлекают к себе внимание специально, и не только забавной экипировкой.

Селфи

Век смартфонов и "себяшек" – это уже давно не странное поведение человека с телефоном, а норма абсолютно для любого из нас. Признайтесь, хотя бы раз в жизни вы таки делали селфи (хотя всегда и посмеиваетесь над друзьями или коллегами, которые селфятся регулярно и выкладывают свои портреты в соцсети, сопровождая их пафосными комментариями). Эта учесть не обошла и фитнес-клубы. Я – в раздевалке фитнес-клуба, сейчас состоится моя первая тренировка. Я – в тренажерном зале, я – на ринге и так далее. Особенно забавно, когда селфи делают, уж простите, в голом виде. Вот вышел человек из сауны и давай об этом сообщать своим подписчиками, что, естественно, видят и другие посетители раздевалки.

Бежать и одновременно "щелкать" себя или снимать обзорное видео (а некоторые еще и умудряются в прямой эфир выйти) – это заставляет улыбаться всех, кто в этот момент находится рядом с селфибегуном. Уверен, что единственный орган, который у таких "спортсменов" работает, – это мозжечок. Кстати, падение на беговых дорожках и других кардиотренажерах – частое явление в фитнес-клубах именно из-за нарушения техники безопасности!

Помните, пару лет назад МЧС выпустило брошюру, как безопасно делать селфи? Так вот, такая памятка теперь нужна и посетителям фитнес-клубов. Смартфоны вообще главные враги тренировок. Например, стоит в зале один-единственный тренажер на какую-нибудь мышечную группу, на него сядет молодой парень (или девушка), вроде как занимается, а по факту между подходами может минутами сидеть в соцсетях, не обращая внимания, что тренажер нужен и другим посетителям. У таких смартфон-маньяков тренировка длится часами, при этом количество выполненных упражнений редко составляет больше трех-четырех.

Но самые опасные активные пользователи гаджетов – это персональные тренеры. На прошлой неделе клиента моего коллеги придавила штанга! Клиент то ли не знал, что нужно позвать на помощь, то ли верил, что его тренер придет на помощь, ведь тот сидел ровно напротив него и... активно листал инстаграм, бубня себе под нос: "Молодец, еще три повторения". Когда я вытащил потерпевшего из-под штанги, его тренер вместо благодарности отшутился – мол, нечего было его спасать, пусть привыкает.

Знакомая ситуация? Шутки шутками, а клиентов, которые получают травмы из-за, казалось, глупости, становится все больше. В интернете много похожих видео, значит, вопрос не только к новичкам.

Стоны

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Выражать свои эмоции при выполнении определенных упражнений – это нормально. Я сам, когда работаю с большими весами (особенно в упражнении становая тяга), поднимая 215 килограммов, в верхней точке издаю громкий рык. Но у окружающих это не вызывает смущения – они понимают, что вес штанги нешуточный. Всякий раз, когда человек работает на износ, он даже не специально, а интуитивно кричит или издает другие звуки, причем я уверен, что это действительно помогает выполнять упражнение.

У меня была клиентка, которая при выполнении любого упражнения (даже на пресс) стонала так, что если ее не видеть, создавалось впечатление, что кто-то в зале смотрит эротический фильм. И я не преувеличиваю. Если она выполняла упражнение со значительным отягощением, то ее стоны на финальных упражнениях останавливали движение во всем зале, ибо никто заниматься вообще не мог. Более того, свои стоны она периодически сопровождала ругательствами, что делало ситуацию еще комичнее. Ну а если ей кто-то делал замечания, то она откровенно посылала человека в "пешее эротическое путешествие", добавляя, мол, как хочу, так и занимаюсь.

И такие стоны, кряхтение и даже нытье, причем явно преувеличенные – не редкость. Если вы человек эмоциональный, помните, что занимаетесь не один и можете мешать другим людям.

Неадекватное поведение

К сожалению, стоны – это еще не самое чудное, что я видел в зале. Один мужчина, явно каратист, между любым подходом на штанге активно размахивал руками, отрабатывая удары. Чтобы вы понимали, для этого он занимал метров десять, мешая другим клиентам и рискуя кого-нибудь зашибить. Уговоры отрабатывать удары в зоне единоборств на него не влияли, и тогда пришлось клубу расторгнуть с ним контракт.

Зрелище, которое изначально вызывало откровенный хохот у других клиентов, быстро стало раздражать. Только представьте себе: вы жмете штангу, а над вами, активно размахивая руками, вальсирует вот такой персонаж. Это сильно отвлекает от упражнения и травмоопасно, в первую очередь, для самого танцора. Тренажерный зал – это не место для танцев.

Экипировка

Правильно подобранная экипировка – это не только более безопасные и эффективные тренировки, но и определенная эстетическая составляющая. Никто не говорит, что нужно комплексовать и не надевать яркую обтягивающую футболку из современных тканей – ведь вы же пришли как раз менять свою фигуру к лучшему! Но когда мужчина с серьезным ожирением натягивает, например, яркую оранжевую футболку на напоминающий глобус живот, то такой клиент похож на большой чищеный арбуз.

Люди старшего поколения, которые когда-то там в Советском Союзе занимались спортом, вообще не знакомы с магазинами спортивной одежды: они занимаются в том, что у них осталось с юных лет. Отсюда и клиенты на длинных тощих ногах с откровенно дряблыми мышцами, но при этом в беговых шортах, длина которых чуть отличается от обычных плавок. Многие любят носить обувь тех лет, и создается впечатление, что ты попал в музей спорта СССР, а не в современный клуб.

Но и молодежь не отстает. Особенно это касается девушек, которые, как говорят в народе, "сами знаете, за чем пришли". То ли действительно найти себе мужчину, то ли покрасоваться, но я считаю неприличным надевать топы или обтягивающие футболки (особенно белого цвета) без нижнего белья. Хочешь или нет, но ты все равно будешь отвлекаться на такую клиентку.

Но и это еще не все. К нам в зал зашла один раз девушка в стрингах. Да-да, вы не ослышались – именно в стрингах. Причем она спокойно позанималась минут 30, и никто ей так и не сделал замечание.

Ну и финальный аккорд: один мужчина занимался в тренажерном зале в плавательных шортах и офисной рубашке. Когда я сделал ему замечание, он мне выдал: "Мне мама забыла положить шорты". "Прекрасно!" – сказал я. И добавил: "А если бы вы забыли плавки, то пошли бы в бассейн без трусов?"

Помните: фитнес-клуб – это спортивное заведение, где тоже есть свои нормы поведения. Придерживайтесь их, и ваши тренировки будут эффективнее, а главное – вы не станете героем соцсетей.