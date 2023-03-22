Полиция организовала проверку в отношении блогера Елены Блиновской

Фото: телеграм-канал BLINOVSKAYA

Полиция организовала проверку после ряда заявлений в отношении блогера и лайф-коуча Елены Блиновской. Об этом сообщает Life.ru.

Отмечается, что некоторые участники ее марафонов пожаловались в правоохранительные органы на то, что их якобы обманули. Кроме того, известно, что в Генпрокуратуру РФ поступили требования проверить Блиновскую на предмет уклонения от уплаты налогов.

По информации издания, сейчас блогер запускает очередной марафон под названием "Новое измерение". За участие в нем она просит от 10 тысяч рублей до миллиона рублей. При этом ранее некоторые пользователи рассказывали, что брали кредиты на сотни тысяч рублей, чтобы принять участие в марафонах Блиновской.

В начале марта блогеры Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами уголовного дела о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей.

По версии следствия, Валерия Чекалина, имея годовой доход более 150 миллионов рублей, использовала упрощенную схему налогообложения, распределяя средства между разными ИП.

Кроме того, накануне СК возбудил дело в отношении Александры Митрошиной. Ее тоже подозревают в уклонении от уплаты налогов. Ущерб от ее действий оценивается в 120 миллионов рублей. Предполагается, что она использовала ту же схему, что и Чекалины.



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