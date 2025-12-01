Комитет ГД поддержал продление эксперимента по ОГЭ по двум предметам до 2029 года

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Комитет Госдумы по просвещению одобрил законопроект о продлении и расширении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах России до 2029 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты рекомендовали принять инициативу в первом чтении. Соответствующий проект в нижнюю палату парламента внесло правительство России в начале ноября.

Согласно идее, эксперимент по упрощению государственной итоговой аттестации предполагает сдачу выпускниками 9-х классов только экзаменов по математике и русскому языку.

В настоящее время в эксперименте участвуют Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. В расширенный список регионов планируется добавить Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.

