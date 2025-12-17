Форма поиска по сайту

17 декабря, 16:58

Происшествия

Подростки спасли школьницу от незнакомца в Воронежской области

Фото: телеграм-канал "112"

Подростки спасли школьницу от незнакомца в Борисоглебске Воронежской области. Об этом РИА Новости заявили в региональном управлении МВД России.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что двое подростков гуляли по городу и увидели, как взрослый мужчина начал душить девушку. Они бросились на помощь и отбили ее.

Данную публикацию заметили полицейские. Они выяснили, что инцидент произошел 9 декабря в 21:30 около дома 16 по улице Аэродромной. Там 45-летний местный житель подошел к 15-летней школьнице со спины и рукой потянул к себе, отчего та потеряла равновесие и упала. Заметив происходящее, подошли ребята, с которыми девушка гуляла на улице.

"По данному факту проводится проверка", – добавили в ведомстве.

До этого на юго-западе Москвы иностранец попытался изнасиловать девушку. Инцидент произошел в общежитии на Севастопольском проспекте. По версии следствия, мужчина зашел в комнату девушки, не получив на то согласие ее соседей, а затем пытался изнасиловать потерпевшую. Она оказала сопротивление и позвала на помощь, злоумышленник задержан.

Уголовное дело возбудили после избиения модели в Москве

