Пять самых дорогих российских футболистов по итогам 2025 года

Полузащитник столичного "Локомотива" Алексей Батраков возглавил рейтинг самых дорогих российских футболистов 2025 года по версии авторитетного портала Transfermarkt. Кто еще попал в топ-5 и в какую стоимость их оценили эксперты, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

Константин Тюкавин – 15 миллионов евро

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

За основу нашего рейтинга мы возьмем оценку авторитетного портала Transfermarkt, который традиционно обновил трансферную стоимость игроков во всем мире в конце декабря.

Среди россиян пятерку лучших открывает 23-летний нападающий московского "Динамо", пусть он и потерял в цене один миллион евро с лета 2025 года. В этом мало чего удивительного, с учетом факта, что с весны Тюкавин не играл почти полгода из-за тяжелой травмы колена. Лишь осенью Константин начал потихоньку выходить на поле и на данный момент провел в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-лиги 10 матчей, преимущественно выходя на замену. Тем не менее два гола в копилку он записать успел.

До травмы же ходили серьезные разговоры, что нападающий вот-вот должен покинуть российский чемпионат и отправиться в Европу, – настолько он был хорош. Умный, быстрый, техничный игрок с прекрасным ударом совершенно точно не затеряется как минимум в добротном клубе из топ-5 чемпионатов Старого света. Благо у Тюкавина есть зимняя пауза, чтобы полноценно набрать форму на сборах и вновь заявить о себе на весь мир, разорвав весеннюю часть сезона в РПЛ и Кубке России. Такая помощь "Динамо", которое провалило летне-осеннюю кампанию, совершенно точно не помешает.

Матвей Сафонов – 15 миллионов евро

Фото: ТАСС/AP/Hussein Sayed

Первый "легионер" в нашем списке – 26-летний голкипер французского ПСЖ. К сожалению, уже полтора сезона Матвей Сафонов лишь грызется за место основного вратаря, так как сначала тренерский штаб во главе с Луисом Энрике предпочитал ему итальянца Джанлуиджи Доннарумму (все-таки один из сильнейших на своей позиции в мире), а когда тот ушел в "Манчестер Сити", упорно ставил в состав француза Люку Шевалье. Минувшим летом его купили с прицелом на первого номера у "Лилля" за 40 миллионов евро.

Однако Шевалье всю первую часть сезона злил фанатов своими ошибками и неуверенной игрой, после чего трибуны начали фактически требовать дать шанс Сафонову. Осенью Луис Энрике все же сдался, после чего Матвей провел три матча подряд, кульминацией которых стали четыре отбитых пенальти подряд в финальном матче Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" 17 декабря. Россиянин стал первым вратарем в истории футбола, кому удалось подобное на турнире под эгидой ФИФА.

Сафонов моментально превратился в героя соцсетей, но только мы успели похоронить шансы Шевалье вернуться в ворота, как выяснилось, что в этой серии пенальти Сафонов сломал руку. Теперь нужно восстановиться как можно скорее и снова биться за шанс выходить в основном составе. Кроме того, долгий простой сказался на его трансферной стоимости: еще в октябре он стоил 18 миллионов евро. Зато пусть Сафонов и не так часто выходит на поле, но уже выиграл с ПСЖ чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и вышеупомянутый Межконтинентальный кубок ФИФА. Ни у кого из ныне играющих россиян и близко нет ничего подобного.

Александр Головин – 18 миллионов евро

Долгое время именно 29-летний полузащитник "Монако" был лидером рейтинга самых дорогих российских футболистов, но со временем уступил дорогу более молодым коллегам.

Головин выступает за "Монако" аж с 2018 года, регулярно ходили слухи о его возможном трансфере в другой чемпионат, но Александр продолжает пылить за монегасков. Россиянин там давно один из капитанов и авторитетов на поле, но в этом сезоне его прямое влияние на результат не столь значительно: два гола и голевая передача в 10 играх чемпионата Франции и отсутствие результативных действий в четырех встречах Лиги чемпионов.

Правда, стоит сказать, что в нынешнем сезоне барахлит весь "Монако", да так, что командой рулит уже второй тренер. С учетом всех этих факторов Головин по сравнению с летом 2025 года потерял в цене пару миллионов евро, но все равно еще остается в прайме.

Матвей Кисляк – 20 миллионов евро

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Александр Черных

Если доселе в нашем рейтинге были только футболисты, потерявшие в цене, то вот во главе списка те, кто стремительно набирает трансферную стоимость. Только вдумайтесь: еще чуть больше года назад полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк стоил около миллиона евро. Однако прогресс в его игре был настолько велик, что ценник взлетел почти в 20 раз.

Кисляк под присмотром Марко Николича в прошлом сезоне и Фабио Челестини в нынешнем вырос в по-настоящему незаменимого игрока "армейской" полузащиты. Умение блестяще начинать атаки и продвигать мяч, техника, скорость, выносливость – за Матвеем потихоньку выстроилась очередь присматривающихся клубов из Европы.

При этом сам футболист старается не обращать внимания на шумиху вокруг себя и оценивает ситуацию спокойно. Как минимум в ближайшее зимнее трансферное окно Кисляк покидать ЦСКА не собирается.

Алексей Батраков – 25 миллионов евро

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

Вместе с Матвеем Кисляком 20-летнего полузащитника московского "Локомотива" называют едва ли не главными талантами нового поколения российских футболистов.

О влиянии Батракова на игру "железнодорожников" красноречивее всего говорят цифры: по итогам первой части сезона РПЛ Алексей – лучший бомбардир чемпионата с 11 голами. Также у хавбека второй показатель по количеству голевых передач – 6. Больше только у армянского полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна (12). Кроме блестящего умения сканировать поле и находить партнеров роскошной по точности передачей, Батраков зарекомендовал себя как прекрасный исполнитель штрафных ударов. Плюс ко всему, несмотря на рост всего в 168 сантиметров, Алексей за счет грамотного выбора позиции и момента прыжка научился забивать головой. Игрок практически без слабых мест, которому даже в 20 лет уже доверяют капитанскую повязку.

Издание "Спорт-Экспресс" по итогам голосования назвало именно полузащитника "Локо" лучшим футболистом 2025 года. А представитель игрока Владимир Кузьмичев рассказал порталу "РБ Спорт", что в его клиенте заинтересованы клубы из Италии и Испании. При этом, по данным СМИ, Батраков уже отказывался от жирнейшего контракта в Саудовской Аравии, пусть и не от 120 миллионов долларов в год, как об этом ранее было сказано в прессе. По словам игрока, в будущем он все же хочет попробовать себя именно в Европе.

