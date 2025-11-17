Петербурженка 39 лет жила без паспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жительница Санкт-Петербурга 39 лет жила без паспорта, недавно суд выдал ей документ. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

В 2023 году женщина обратилась в суд, чтобы установить факт постоянного проживания в России и получить паспорт. Она родилась в 1986 году в Хабаровске, а через год ее семья переехала в Уссурийск. В 1996 году вернулась в Хабаровск, а в 2002-м – переехала в Санкт-Петербург.

Отмечается, что женщина окончила 5 классов школы и больше не училась.

Судом была установлена ее личность, запрошены данные о родственниках и перемещениях семьи. Факт ее проживания в стране с рождения подтвердили отец и сестра, после чего заявление было удовлетворено. Теперь она сможет получить остальные документы и государственные услуги.

Ранее сообщалось, что житель Орска умер, пока ждал отмены неправильной записи о своей смерти. Мужчину ошибочно приняли за другого умершего, поэтому он ожидал переоформления документов, но так и не дождался, скончавшись в октябре этого года.

При этом похоронить его оказалось невозможно, так как по документам он уже был мертв, а ЗАГС не смог выдать новое свидетельство. Родственники обратились в суд, который удовлетворил их требования, чтобы семья смогла совершить захоронение.

