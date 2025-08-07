В Казани осужден Исус Христос, прописавший в своей квартире мигрантов

Фото: 123RF/olegdudko

В Казани осужден Исус Христос, который прописал в своей квартире более 40 мигрантов. Об этом сообщает газета "Вечерняя Казань".

Житель Казани пропускал все судебные заседания, которые были назначены по делу о мигрантах. В связи с этим к нему на протяжении некоторого времени приходили приставы. В один из таких визитов они поняли, что мужчина находится в квартире, поэтому решили сделать вид, что уехали.

На деле сотрудники ФССП ожидали Исуса Христа прямо у дома. В результате он был задержан, когда вышел в магазин. Сперва прокурор требовал назначить мужчине штраф в размере 110 тысяч рублей. Однако адвокат жителя Казани призывал уменьшить сумму, поскольку его подзащитный является инвалидом второй группы.

Кроме того, правозащитник указал на то, что мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. В суде Исус Христос заявил, что мотивом его действий были деньги, так как пенсии по инвалидности ему не хватает. С каждого иностранца он получал примерно по две тысячи рублей.

В результате суд назначил жителю Казани штраф в размере 13 тысяч рублей.

Ранее правоохранители задержали около 300 иностранцев в Москве. Они подозреваются в нарушении миграционного законодательства. Всего паспорта и патенты на работу проверили у 400 человек.

