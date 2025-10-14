Депутат Бессараб: реализовать идею об увеличении детского прожиточного минимума сложно

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России на детские выплаты уже запланирован ограниченный бюджет в 10 триллионов рублей, рассчитанный из нынешних размеров пособий. Реализовать инициативу об увеличении детского прожиточного минимума сложно, заявила Москве 24 член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Так она прокомментировала предложение депутата ГД Александра Аксененко об увеличении выплат до уровня реальных средних затрат на содержание ребенка – не ниже 25 тысяч рублей. В настоящее время величина прожиточного минимума для детей установлена в размере 17 201 рубля.

Поправки, по мнению парламентария, могли бы обеспечить реальное исполнение гарантий соцзащиты, повысить адресность и эффективность мер поддержки, а также способствовать улучшению демографической ситуации.

Бессараб напомнила, что от величины детского прожиточного минимума зависит размер единого пособия.

"На сегодняшний день его получают семьи, в которых воспитываются почти 11 миллионов детей. Размер же пособия составляет 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка, в зависимости от доходов семьи", – сказала она.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил компенсировать семьям с детьми затраты на аренду жилья. Он считает, что после рождения первого ребенка государство могло бы оплачивать 50% стоимости жилья, после рождения второго – 75%, третьего – полностью взять на себя оплату съемного жилого помещения.