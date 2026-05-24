Пожар после атаки БПЛА во Владимирской области полностью ликвидировали

Пожар, возникший в результате атаки украинского беспилотника на объекты инфраструктуры в Камешковском округе Владимирской области, полностью ликвидирован. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

"Благодарю оперативные службы за четкую, профессиональную работу", – написал он в своем канале.

О пожаре стало известно в ночь на 24 мая. В результате случившегося никто не пострадал. Местных жителей призвали следовать правилам безопасности. Позднее сообщалось, что возгорание было локализовано.

Всего в ночь на 24 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. По данным Минобороны РФ, дроны противника были сбиты в Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тверской областях, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.