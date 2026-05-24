24 мая, 06:57
Пожар площадью 800 кв м вспыхнул во Владимирской области из-за атаки БПЛА
Украинские беспилотники атаковали инфраструктуру в Камешковском округе Владимирской области, в результате чего там произошел пожар площадью около 800 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
"Никто не пострадал. Силы и средства мобилизованы. На месте происшествия работают оперативные службы", – добавил глава области.
В регионе сохраняется угроза атаки БПЛА. Средства ПВО продолжают свою работу. Местных жителей призвали следовать правилам безопасности.
Ранее не менее 10 украинских БПЛА атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, которая входит в состав атомных станций "Росатома". В результате оказались повреждены 8 автобусов, которые перевозят персонал ЗАЭС.
ВСУ также атаковали беспилотниками промышленное предприятие в Пермском крае. Несколько дронов были уничтожены на подлете к региону. В результате случившегося никто не пострадал.