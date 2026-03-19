Виталий Гогунский заявил, что тяжело переживает разлуку с дочерью

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский публично обратился к своей дочери Милане и откровенно рассказал, как тяжело переживает разлуку с ней. Подробности – в материале Москвы 24.
"Мне очень тяжела наша с тобой разлука"
Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский трогательно обратился к 16-летней дочери, блогеру и певице Milana Star, с которой не общается несколько лет. Актер поделился в эфире "Шоу Воли", что тяжело переживает разлуку, но не теряет надежду на встречу. Девочка родилась в браке с моделью Ириной Маирко, с которой Гогунский расстался со скандалом.
Кроме того, Виталий попросил девочку слушаться маму и не обижаться на нее.
В феврале актер попал в неловкую ситуацию, когда решил поздравить Милану с днем рождения. В своем блоге Гогунский опубликовал архивные кадры с дочерью, но вместо 16-летия поздравил ее с 18-летием.
"Милусик, с совершеннолетием тебя! Скоро ты начнешь смотреть на мир самостоятельно и видеть все по-другому. Счастлив, что ты у меня есть. Ты чудо!" – написал актер.
В свою очередь, мама Миланы, Ирина Маирко, исправила неточность, указав Виталию на настоящий возраст девочки.
"Виталий, ей 16..." – написала экс-супруга актера под его постом.
Милана не комментировала пост публично, однако источники сообщили, что посчитала поздравление не забавным, а грустным, сообщил сайт "СтарХит".
"Милану пост отца очень расстроил, она увидела его прямо во время празднования дня рождения в кругу друзей и подруг, девочка хоть и старалась держать лицо при друзьях, но было видно, как поступок отца и очередная попытка задеть ее публично расстроили ребенка", – поделился инсайдер.
Отношения Гогунского и Миланы испортились еще в 2018–2019 годах после развода родителей. По данным СМИ, девочка сама заблокировала отца. По версии Миланы, он не участвовал в развитии ее карьеры, а также годами не платил алименты.
Виталий же отмечал в интервью, что именно он привел девочку на ее первое телевизионное шоу, написал ее первый хит "Малявка" и заложил основу ее музыкального образования. По его мнению, именно бывшая супруга настроила девочку против него.
"Могу больше, но не хочу"
Виталий Гогунский и Ирина Маирко развелись в 2019 году. По данным прессы, актер после расставания оставил дочери и супруге недвижимость и бизнес. Также СМИ неоднократно писали, что у экс-возлюбленных есть разногласия по поводу размера алиментов.
В 2026-м тема поднялась вновь: в январе Маирко подала в суд на Гогунского о взыскании задолженности по алиментам. По словам юриста Анны Фроловой, которая представляет интересы Ирины, несколько лет назад пара уже встречалась в зале суда, но тогда они заключили мировое соглашение. Однако Виталий не соблюдал его условия, сообщил "СтарХит".
При этом юрист подчеркнула, что мотивом для нового судебного разбирательства стал не столько финансовый интерес, сколько задача раскрыть "серые схемы" уклонения от уплаты алиментов.
"Он имеет неосторожность выступать публично с громкими заявлениями, имея влияние на аудиторию. Гогунский не просто уклоняется от выплат, но во всеуслышание раскрывает подробности своих "серых схем". Тем самым еще и учит злостных неплательщиков, создает негативный пример для миллионов людей", – отметила Фролова.
Предположительно, речь идет об интервью Ксении Собчак, которое Гогунский дал в июне 2025 года, в котором и раскрыл суммы, которые перечисляет на содержание дочери.
При этом актер добавил, что действительно может позволить более крупные отчисления.
"Могу больше, но не хочу! Изменил бы отношение, если б Ирина меня поддержала. Но ведь ни одного доброго слова! Это я раньше был папа-тряпка. Веревки из меня вили! Больше таким не буду", – добавил исполнитель роли Кузи.
18 марта состоялось судебное заседание, на которое Гогунский не пришел, сообщает "Газета.ру".
"На данный момент нами поданы ходатайства об истребовании информации о реальных доходах должника, и мы надеемся, что суд в судебном заявлении удовлетворит их. Основная задача – установить реальные, фактические доходы должника, которые формируются через компанию, оформленную на близкого родственника Виталия – его мать, а сам ответчик на данный момент получает лишь часть средств, которые официально декларирует", – заявила Фролова.
В апреле 2026 года стало известно, что сумма долга по алиментам, которую накопил актер, составила 9 миллионов рублей. В программе "Ты не поверишь!" адвокат рассказала, что Виталий платит алименты нерегулярно и значительно ниже ожидаемых сумм.