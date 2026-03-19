Виталий Гогунский заявил, что тяжело переживает разлуку с дочерью

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский публично обратился к своей дочери Милане и откровенно рассказал, как тяжело переживает разлуку с ней. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мне очень тяжела наша с тобой разлука"

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский трогательно обратился к 16-летней дочери, блогеру и певице Milana Star, с которой не общается несколько лет. Актер поделился в эфире "Шоу Воли", что тяжело переживает разлуку, но не теряет надежду на встречу. Девочка родилась в браке с моделью Ириной Маирко, с которой Гогунский расстался со скандалом.





Виталий Гогунский актер Милана, я тебя очень люблю! Мне очень тяжела наша с тобой разлука. Но я уверен, что мы скоро с тобой увидимся и будем общаться. Я становлюсь лучше, я слежу за тобой. Ты прекрасна! Не закрывай свое сердце, твой талант феноменален. Я даже думаю, что тебя ждет мировая сцена. Папа здесь, папа все готовит для того, чтобы у тебя всегда было все хорошо.

Кроме того, Виталий попросил девочку слушаться маму и не обижаться на нее.

В феврале актер попал в неловкую ситуацию, когда решил поздравить Милану с днем рождения. В своем блоге Гогунский опубликовал архивные кадры с дочерью, но вместо 16-летия поздравил ее с 18-летием.

"Милусик, с совершеннолетием тебя! Скоро ты начнешь смотреть на мир самостоятельно и видеть все по-другому. Счастлив, что ты у меня есть. Ты чудо!" – написал актер.

В свою очередь, мама Миланы, Ирина Маирко, исправила неточность, указав Виталию на настоящий возраст девочки.

"Виталий, ей 16..." – написала экс-супруга актера под его постом.

Милана не комментировала пост публично, однако источники сообщили, что посчитала поздравление не забавным, а грустным, сообщил сайт "СтарХит".

"Милану пост отца очень расстроил, она увидела его прямо во время празднования дня рождения в кругу друзей и подруг, девочка хоть и старалась держать лицо при друзьях, но было видно, как поступок отца и очередная попытка задеть ее публично расстроили ребенка", – поделился инсайдер.

Отношения Гогунского и Миланы испортились еще в 2018–2019 годах после развода родителей. По данным СМИ, девочка сама заблокировала отца. По версии Миланы, он не участвовал в развитии ее карьеры, а также годами не платил алименты.

Виталий же отмечал в интервью, что именно он привел девочку на ее первое телевизионное шоу, написал ее первый хит "Малявка" и заложил основу ее музыкального образования. По его мнению, именно бывшая супруга настроила девочку против него.

"Могу больше, но не хочу"

Виталий Гогунский и Ирина Маирко развелись в 2019 году. По данным прессы, актер после расставания оставил дочери и супруге недвижимость и бизнес. Также СМИ неоднократно писали, что у экс-возлюбленных есть разногласия по поводу размера алиментов.



В 2026-м тема поднялась вновь: в январе Маирко подала в суд на Гогунского о взыскании задолженности по алиментам. По словам юриста Анны Фроловой, которая представляет интересы Ирины, несколько лет назад пара уже встречалась в зале суда, но тогда они заключили мировое соглашение. Однако Виталий не соблюдал его условия, сообщил "СтарХит".





Анна Фролова адвокат Ирины Маирко Виталий обязался перечислять 1/4 доли от всех видов заработка, а также встречаться с дочкой один раз в неделю. Но за все 8 лет времени, похоже, так и не нашлось.

При этом юрист подчеркнула, что мотивом для нового судебного разбирательства стал не столько финансовый интерес, сколько задача раскрыть "серые схемы" уклонения от уплаты алиментов.

"Он имеет неосторожность выступать публично с громкими заявлениями, имея влияние на аудиторию. Гогунский не просто уклоняется от выплат, но во всеуслышание раскрывает подробности своих "серых схем". Тем самым еще и учит злостных неплательщиков, создает негативный пример для миллионов людей", – отметила Фролова.

Предположительно, речь идет об интервью Ксении Собчак, которое Гогунский дал в июне 2025 года, в котором и раскрыл суммы, которые перечисляет на содержание дочери.





Виталий Гогунский актер Отдаю 50 000 рублей на алименты. Сам живу на 200 000. В моей компании мама – директор и продюсер. И все мои доходы идут на счет этой фирмы, в которой получаю зарплату – те самые 200 000 рублей.

При этом актер добавил, что действительно может позволить более крупные отчисления.

"Могу больше, но не хочу! Изменил бы отношение, если б Ирина меня поддержала. Но ведь ни одного доброго слова! Это я раньше был папа-тряпка. Веревки из меня вили! Больше таким не буду", – добавил исполнитель роли Кузи.

18 марта состоялось судебное заседание, на которое Гогунский не пришел, сообщает "Газета.ру".

"На данный момент нами поданы ходатайства об истребовании информации о реальных доходах должника, и мы надеемся, что суд в судебном заявлении удовлетворит их. Основная задача – установить реальные, фактические доходы должника, которые формируются через компанию, оформленную на близкого родственника Виталия – его мать, а сам ответчик на данный момент получает лишь часть средств, которые официально декларирует", – заявила Фролова.

В апреле 2026 года стало известно, что сумма долга по алиментам, которую накопил актер, составила 9 миллионов рублей. В программе "Ты не поверишь!" адвокат рассказала, что Виталий платит алименты нерегулярно и значительно ниже ожидаемых сумм.