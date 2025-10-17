Актриса Юлия Пересильд объявила о новом романе

Заслуженная артистка России, актриса Юлия Пересильд подтвердила в свежем интервью слухи о новом романе после разрыва с коллегой по фильму "Вызов" Михаилом Тройником. Что известно о личной жизни звезды, расскажет Москва 24.

"У меня есть вторая половинка"

Актриса Юлия Пересильд призналась в интервью блогеру Алеко Надиряну, что в ее личной жизни произошли перемены. Звезда "Вызова" не стала скрывать, что у нее роман, но предпочла не делиться деталями, а порассуждала о том, как должна чувствовать себя женщина в счастливых отношениях.





Юлия Пересильд актриса, заслуженная артистка РФ У меня есть вторая половинка. Точно не поддерживаю историю, что женщина должна все сама, все одна. Я уже была там, я знаю этот путь, я его проходила. Это очень интересно, очень, но недолго. Очень тяжело быть одной! И не надо быть одной. Конечно, лучше одной, чем абы как – моя такая история, но, конечно, мечтать надо о любви, о парности.

Пересильд добавила, что женщина должна всегда оставаться женщиной, позволяя себе при этом быть "и слабой, и глупой", хотя быть сильной она тоже умеет.

"Это вот здесь оно, не в сумке, а сзади, как рюкзак, как запасной парашют. У меня эта опция есть, безусловно. Но я бы не хотела ей пользоваться в своей обычной жизни. Я бы хотела быть цветочком, о котором заботятся, которого любят", – поделилась звезда.

Недавно Юлия завершила другой роман: в апреле этого года Пересильд и актер Михаил Тройник сообщили о расставании после двух лет отношений в своих соцсетях.

"Никто не виноват. Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали. Не получилось", – написала Юлия.

Однако, как сообщает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на источники из окружения актеров, коллеги расстались еще осенью прошлого года и Новый год встречали по отдельности. Экс-возлюбленные не планировали заявлять о разрыве публично, пока у кого-то из них не появятся новые отношения.

Уже в мае в Сети появились слухи, что Пересильд состоит в отношениях с оператором Михаилом Милашиным. СМИ предполагали, что коллеги познакомились в начале этого года на съемочной площадке фильма "Красавица", премьера которого запланирована на 2026-й. Домыслы подогрело видео, снятое корреспондентами Super.ru в конце мая на дне рождения дочери актрисы Анны. Папарацци засняли, как Юлия и Михаил обнимались возле входа в заведение, где проходило торжество.

Позже инсайдер в разговоре с журналистами сообщал, что актриса и оператор не стремились сделать личное публичным, но наедине якобы не скрывали чувств друг к другу.

"Какая я романтичная"

Вокруг личной жизни Пересильд ходило немало сплетен. В СМИ давно ходили слухи о романе актрисы с режиссером Алексеем Учителем. Мэтр старше Юлии на 33 года и с 1981 года женат на продюсере Кире Саксаганской. Однако статус семьянина не мешал режиссеру появляться на светских мероприятиях в компании Пересильд.

В 2009 году незамужняя Пересильд впервые стала матерью, родив девочку Анну, а в 2013-м на свет появилась вторая наследница артистки – Мария. Актриса долгое время держала в секрете личность отца своих детей и лишь в 2017 году в интервью изданию Marie Claire официально подтвердила, что это Алексей Учитель. Поклонники давно догадывались об этом, ведь женатый режиссер продолжал выходить в свет не только с Пересильд, но и с ее подросшими дочками.

"Отец моих детей – Алексей Учитель. Алексей хороший отец, который заботится о дочерях", – признавалась актриса.

В том же интервью она отмечала, что не любит говорить о личной жизни, возможно, поэтому вокруг нее столько сплетен и слухов. Юлии не раз приписывали отношения с коллегами. Например, в 2010 году Пересильд подозревали в романе с Владимиром Машковым: они вместе снимались в фильме "Край". В 2015-м актрисе приписывали роман с Евгением Цыгановым, с которым они работали на площадке киноленты "Битва за Севастополь". Также в числе предполагаемых возлюбленных звезды "Вызова" были актер Евгений Миронов и бизнесмен Роман Абрамович.

В 2017 году Пересильд отреагировала в своих соцсетях на сплетни о романе с Абрамовичем.





Юлия Пересильд актриса, заслуженная артистка РФ Целый день звонят журналисты... И, в общем, это ж не первый раз – я в этом смысле бывалая! Опять роман... Сама себе удивляюсь, какая я романтичная, как все успеваю. Но я лично горжусь сама собой – кто может похвастаться такой умной и талантливой компанией?

Позже в одном из интервью Пересильд отметила, что их с Абрамовичем связывают исключительно дружеские отношения.

В 2021 году стало известно о расставании Алексея Учителя и Пересильд. После разрыва знаменитости сохранили дружеские отношения и продолжили вместе воспитывать своих наследниц.