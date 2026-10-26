Алла Пугачева утратила право на товарный знак "Кристина"

Певица Алла Пугачева лишилась права на бренд "Кристина", которым владела с 1997 года. Певица уступила название компании кондитеру из Нового Уренгоя. Что еще известно о делах артистки в России – в материале Москвы 24.

Суд встал не на сторону Пугачевой

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maxgalkinru

Певица Алла Пугачева, покинувшая Россию, утратила права на товарный знак "Кристина", которым владела с 1997 года, сообщил телеграм-канал Mash. Пугачева выпускала под этим именем сладости, лекарства, украшения и печатные издания.

Уточняется, что в 2020 году кондитер из Нового Уренгоя Кристина Мартиросян подала на певицу в суд с требованием частично прекратить правовую охрану товарного знака. Суд встал на сторону истицы, удовлетворив ее требования.

В начале августа также стало известно, что Пугачева лишилась прав на товарный знак "Баронесса фон Орбах", зарегистрированный в 1996 году. По данным СМИ, история бренда связана с попыткой певицы юридически закрепить за собой дворянский титул. Она ссылалась на генеалогию своего бывшего супруга Миколаса Орбакаса. Однако подтвердить наличие в роду литовского барона фон Орбаха не удалось, но была создана одноименная компания.

Пугачева могла выпускать под этим брендом парфюм, алкоголь и одежду, но срок регистрации истек 2 августа. Документы на продление этого бренда певица не подала.

При этом в июле исполнительница продлила права на товарный знак Alla Pugachova, сообщил телеграм-канал Baza. Свое начало бренд берет в 1990-х годах и связан с реализацией премиальной обуви, которую Пугачева выпускала с одной из российских сетей магазинов.

Для продления прав на бренд артистка оплатила госпошлину в Роспатент. Сумма могла составить до 170 тысяч рублей.

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов предположил, что продление может быть связано с желанием иметь дополнительный заработок.





Сергей Дворцов продюсер Для чего Алла Борисовна продлила товарный бренд в России? Для того чтобы ей шли отчисления, и она могла, находясь не в России, помимо своей пенсии, зарабатывать таким образом, так как пока она не выступает. Ей идут отчисления в размере порядка 1,5–2 миллиона рублей – это минимум. Ей нужно на что-то жить, а жить она любит на широкую ногу – все-таки примадонна.

По мнению Дворцова, еще одной причиной может быть нежелание оказаться забытой в России, артистка пытается напомнить о себе через личный бренд.

Потеря недвижимости

Фото: телеграм-канал SHOT

Помимо утраты прав на несколько брендов, Алла Пугачева столкнулась с грозящей потерей недвижимости в России. Например, в августе стало известно, что певица лишилась права собственности на прибрежную территорию возле поместья в подмосковном Солнечногорске и может потерять часть построек.

Речь идет о доме на берегу Истринского водохранилища в деревне Малые Бережки. Площадь недвижимости составляет около 760 квадратных метров. В доме шесть спален, бассейн, лифт, бильярдная, кинотеатр и винный погреб. На территории есть зона для барбекю, детская площадка и отдельный дом для персонала. Пугачева пыталась продать усадьбу, но покупатель так и не нашелся.

"Изюминкой" загородного дома является пирс, он стал причиной многолетнего спора вокруг законности использования берега. Выяснилось, что земля была присвоена незаконно, так как водный объект и береговая полоса составляют единый природный комплекс и считаются объектом общего пользования.

На самовольную застройку берега обратил внимание бизнесмен Глеб Рыськов, который смог собрать документы и доказать это. В итоге Федеральное агентство водных ресурсов выставило участок на открытый аукцион, но он не состоялся, потому что заявку подал только Рыськов. С ним заключили договор на право водопользования до 2036 года.

Также выяснилось, что сам дом и участок принадлежит дочери певицы Кристине Орбакайте. При этом Рыськов отметил, что если Пугачева и Орбакайте приедут в Россию и заявят права на землю, то суд будет не на их стороне. А если обнаружится, что объекту был нанесет ущерб, то придется еще и выплатить штраф, подчеркнул бизнесмен.

Рыськов также узнал, что некоторые постройки на территории усадьбы захватывают неразграниченную землю, которая принадлежит государству. Если информация подтвердится, собственник лишится не только пирса, но и части особняка.

Также Пугачева владеет замком в подмосковной деревне Грязь. Огромный объект недвижимости, общая площадь которого составляет 212 соток, певица пытается продать за 1 миллиард рублей. В 2025 году в прессе появлялось сообщение, что замок приходит в упадок: соседи жаловались на плесень и ржавеющие ворота, предлагая снести здание.

Проблемы со здоровьем

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/maxgalkinru

Алла Пугачева вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом) и детьми покинула Россию в 2022 году. В начале октября 2026-го певицу заметили в Лимассоле (Кипр), фото с ней опубликовал блогер Егор Вилмс. Однако пользователи обратили внимание, что на левой руке у певицы есть повязка, закрывающая область от запястья и выше.

В августе СМИ писали о других проблемах со здоровьем Пугачевой. Сообщалось, что певица перенесла операцию по замене тазобедренного сустава после перелома ноги. Из-за травмы она появилась на закрытии фестиваля Laima Rendezvous Jurmala с тростью и прихрамывала. Сама Пугачева уточняла, что упала, сломала ногу и тазобедренный сустав.

Также известно, что в прошлые годы Пугачева перенесла несколько операций из-за проблем с сосудами и сердцем.