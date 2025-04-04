Президент Армении Хачатурян утвердил закон о вступлении страны в Евросоюз

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Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о желании страны вступить в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщила пресс-служба аппарата президента, сообщает ТАСС.

Во втором и окончательном чтении закона за его принятие проголосовали 64 депутата парламента, а отрицательную позицию выразили семь человек. При этом замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян заявил, что принятие закона не станет заявкой на вступление в ЕС. Документ призван отразить желание страны к углублению отношений с объединением.

В свою очередь, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу указал, что в случае вступления в ЕС Армения потеряет много привилегий, так как придется выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Он уточнил, что самые скромные расчеты говорят о том, что выход из ЕАЭС только на этапе переговоров о присоединении к ЕС будет стоить Армении 30–40% ее ВВП, что принесет экономике страны критический ущерб. Более того, снижение производства, сокращение рынка труда, рост безработицы и инфляция приведут к значительному ухудшению уровня жизни, добавил Шойгу.