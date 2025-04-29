МВД разработало новый порядок предоставления убежища в РФ

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Министерство внутренних дел России разработало законопроект "О предоставлении убежища на территории Российской Федерации", сообщает РБК со ссылкой на документ.

Инициатива предполагает четыре возможности получить убежище на территории РФ для иностранных граждан или лиц без гражданства. Согласно документу, они могут получить статус беженца, временного убежища, политического убежища или временной защиты.

В данный момент эта область регулируется законом "О беженцах", который упоминает возможность получить статус беженца или временное убежище. Кроме того, проект учитывает опыт 2014 и 2022 годов, когда в Россию в большом количестве обращались беженцы из Украины, указано в пояснительной записке.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой уточнили, что инициатива была поддержана 25 апреля на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее Владимир Путин продлил срок, в который иностранным гражданам необходимо узаконить свое положение в России или покинуть страну, до 10 сентября. Указ касается иностранцев и лиц без гражданства, внесенных в реестр контролируемых лиц. Туда включают людей, которые утратили законные основания для пребывания в стране.