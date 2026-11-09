Сергей Собянин рассказал, как Москва повышает качество городской среды

Качество городской среды – один из важнейших вопросов развития столицы: по словам Сергея Собянина, власти строго контролируют площадь квартир, озеленение дворов, а также вопросы возведения социальной инфраструктуры. Подробности – в материале Москвы 24.
Жилье и окружающее пространство
Каждый год в Москве сдаются сотни объектов деловой, транспортной и социальной инфраструктуры, а также миллионы квадратных метров недвижимости. Однако ключевое значение в этом вопросе имеет не объем строительства, а реальная польза для жителей.
Как подчеркнул Сергей Собянин в своем блоге, москвичам важна полноценная и комфортная городская среда, когда рядом есть все самое необходимое. Чтобы добиться этого, власти города улучшают градостроительные нормативы, повышают стандарты безопасности и качества жилья, меняют подходы к благоустройству, архитектуре домов и доступности социальных объектов для новых районов.
При этом в городе продолжают действовать строгие требования к минимальному размеру строящегося жилья, введенные еще в 2024 году. Теперь площадь двухкомнатных квартир не может быть меньше 44 квадратных метров, а однокомнатных – 28. Благодаря этому на рынок не попадают тесные квартиры. Кроме того, данные правила помогают не допустить в новых районах перегруженности общественно-деловой, социальной и транспортной инфраструктуры, подчеркнул мэр Москвы.
Мэр добавил, что необходимо не только строить комфортное жилье, но и еще на стадии проектирования закладывать условия для его эффективного и наиболее рационального обслуживания. Поэтому, например, при планировании программы реновации специалисты проанализировали соотношение площадей в новостройках, в результате чего коэффициент полезных пространств удалось поднять с 0,65 до 0,75.
Кроме того, в 2026 году вступили в силу новые правила расчета площади для благоустройства и озеленения новых жилых комплексов. Согласно нормативам, на каждого жителя закладывают минимум 5 "квадратов" обустроенного пространства. В этот объем входит территория площадью не менее 1,5 квадратного метра, предназначенная для прогулок и отдыха, а также как минимум 3,5 "квадрата" зеленых насаждений.
Также повышенное внимание уделяется зонам для проведения досуга. В связи с этим в марте 2026 года были введены общие стандарты для многофункциональных детских спортивных площадок. Их минимальный размер теперь варьируется от 150 до 380 квадратных метров с учетом места расположения. Помимо этого, новые правила регламентируют расстановку оборудования, чтобы не только сделать тренировки комфортными, но и обеспечить безопасность детей.
Сохранение облика Москвы
В городе уделяется особое внимание вопросу возведения социальной инфраструктуры. Долгое время жители города сталкивались с проблемой: строительство школ, поликлиник и детских садов начиналось только тогда, когда квартиры в домах уже были распроданы и заселены, подчеркнул Сергей Собянин.
Для решения этой проблемы с 2025 года ввели систему инфраструктурных договоров со строительными компаниями. Этот инструмент дает возможность заранее зафиксировать обязательства девелоперов и строго привязать сдачу социальных объектов к графику ввода жилых домов.
Параллельно меняются принципы проектирования школ, чтобы сделать здания более практичными и экономически оправданными. Для этого власти оценили эффективность использования внутренних площадей и долю полезных пространств. Теперь современные стандарты исключают появление лишних пустых зон. В итоге полезная площадь зданий – включая игровые комнаты, лаборатории и учебные классы – составляет не менее 65% площади, хотя раньше этот показатель держался на уровне 50%, подчеркнул мэр.
Кроме того, в Москве изменен порядок согласования архитектурно-градостроительных решений (АГР). Это было сделано, чтобы при проектировании зданий учитывался характер столичных районов, сложившаяся застройка и общественные пространства. Поэтому с августа 2024-го девелоперы обязаны утверждать внешний вид и архитектуру будущих объектов еще до того, как отправят проектные документы на экспертизу.
Крайне важно, что такое правило применяется не только к крупным архитектурным объектам, общественным зданиям и жилым домам. Например, вентиляционные киоски на строящихся линиях метро теперь проектируют не просто как инженерные блоки. Их превращают в полноценные элементы благоустройства – добавляют места для отдыха, озеленение, скамейки и навесы.
При этом, несмотря на ужесточение требований, административное взаимодействие с правительством Москвы становится проще. Например, с 30 сентября 2026 года выдачу свидетельства об утверждении АГР и рассмотрение архитектурного проекта объединили. Как только проект одобряют, свидетельство формируется автоматически в течение 2 рабочих дней. Это означает, что застройщику больше не требуется обращаться повторно.
Также в 2024 году городские власти почти вдвое ускорили процедуру оформления земельных прав, сократив время ожидания с 25 до 14 рабочих дней. Изменение затронуло две государственные услуги. В частности, новые правила коснулись тех, кто оформляет участки под зданиями и сооружениями, уже находящими в собственности. Кроме того, сокращенные сроки теперь действуют для физических лиц и компаний, получающих землю в собственность на бесплатной основе.
При этом с августа 2025 года время оформления технических заключений по подземным коммуникациям уменьшилось в 3 раза – с 90 до 30 рабочих дней. За счет этого строительные компании могут оперативно согласовывать проекты и без задержек приступать к дальнейшим этапам работы, заключил Собянин.
Собянин поздравил москвичей со Всемирным днем градостроительства