Сергей Собянин рассказал, как Москва повышает качество городской среды

Качество городской среды – один из важнейших вопросов развития столицы: по словам Сергея Собянина, власти строго контролируют площадь квартир, озеленение дворов, а также вопросы возведения социальной инфраструктуры. Подробности – в материале Москвы 24.

Жилье и окружающее пространство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Каждый год в Москве сдаются сотни объектов деловой, транспортной и социальной инфраструктуры, а также миллионы квадратных метров недвижимости. Однако ключевое значение в этом вопросе имеет не объем строительства, а реальная польза для жителей.

Как подчеркнул Сергей Собянин в своем блоге, москвичам важна полноценная и комфортная городская среда, когда рядом есть все самое необходимое. Чтобы добиться этого, власти города улучшают градостроительные нормативы, повышают стандарты безопасности и качества жилья, меняют подходы к благоустройству, архитектуре домов и доступности социальных объектов для новых районов.

При этом в городе продолжают действовать строгие требования к минимальному размеру строящегося жилья, введенные еще в 2024 году. Теперь площадь двухкомнатных квартир не может быть меньше 44 квадратных метров, а однокомнатных – 28. Благодаря этому на рынок не попадают тесные квартиры. Кроме того, данные правила помогают не допустить в новых районах перегруженности общественно-деловой, социальной и транспортной инфраструктуры, подчеркнул мэр Москвы.





Сергей Собянин мэр Москвы Огромное значение имеет и другое, без преувеличения, революционное градостроительное решение, принятое в 2024 году: мы прекратили согласование новых проектов апартаментов. Как известно, апартаменты юридически относятся к нежилой недвижимости, хотя на практике приобретаются для постоянного проживания. Но при этом их строительство не предполагает соблюдения требований к обеспечению школами, детскими садами, поликлиниками и другой социальной инфраструктурой, которые действуют для обычных жилых домов. В результате возникают кварталы с тысячами жильцов, в которых просто нет необходимых для жизни объектов.

Мэр добавил, что необходимо не только строить комфортное жилье, но и еще на стадии проектирования закладывать условия для его эффективного и наиболее рационального обслуживания. Поэтому, например, при планировании программы реновации специалисты проанализировали соотношение площадей в новостройках, в результате чего коэффициент полезных пространств удалось поднять с 0,65 до 0,75.



Кроме того, в 2026 году вступили в силу новые правила расчета площади для благоустройства и озеленения новых жилых комплексов. Согласно нормативам, на каждого жителя закладывают минимум 5 "квадратов" обустроенного пространства. В этот объем входит территория площадью не менее 1,5 квадратного метра, предназначенная для прогулок и отдыха, а также как минимум 3,5 "квадрата" зеленых насаждений.

Также повышенное внимание уделяется зонам для проведения досуга. В связи с этим в марте 2026 года были введены общие стандарты для многофункциональных детских спортивных площадок. Их минимальный размер теперь варьируется от 150 до 380 квадратных метров с учетом места расположения. Помимо этого, новые правила регламентируют расстановку оборудования, чтобы не только сделать тренировки комфортными, но и обеспечить безопасность детей.

Сохранение облика Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В городе уделяется особое внимание вопросу возведения социальной инфраструктуры. Долгое время жители города сталкивались с проблемой: строительство школ, поликлиник и детских садов начиналось только тогда, когда квартиры в домах уже были распроданы и заселены, подчеркнул Сергей Собянин.

Для решения этой проблемы с 2025 года ввели систему инфраструктурных договоров со строительными компаниями. Этот инструмент дает возможность заранее зафиксировать обязательства девелоперов и строго привязать сдачу социальных объектов к графику ввода жилых домов.

Параллельно меняются принципы проектирования школ, чтобы сделать здания более практичными и экономически оправданными. Для этого власти оценили эффективность использования внутренних площадей и долю полезных пространств. Теперь современные стандарты исключают появление лишних пустых зон. В итоге полезная площадь зданий – включая игровые комнаты, лаборатории и учебные классы – составляет не менее 65% площади, хотя раньше этот показатель держался на уровне 50%, подчеркнул мэр.

Кроме того, в Москве изменен порядок согласования архитектурно-градостроительных решений (АГР). Это было сделано, чтобы при проектировании зданий учитывался характер столичных районов, сложившаяся застройка и общественные пространства. Поэтому с августа 2024-го девелоперы обязаны утверждать внешний вид и архитектуру будущих объектов еще до того, как отправят проектные документы на экспертизу.





Сергей Собянин мэр Москвы А с апреля 2026 года для согласования АГР необходимо предоставлять цифровую информационную модель объекта, которая позволяет увидеть будущее здание в трехмерном формате. В результате мы оцениваем внешний облик, внутренние планировки и технико-экономические показатели будущего здания еще до того, как начнутся основные работы по проектированию. А значит, есть возможность внести необходимые коррективы без потери драгоценного времени и существенных финансовых затрат.

Крайне важно, что такое правило применяется не только к крупным архитектурным объектам, общественным зданиям и жилым домам. Например, вентиляционные киоски на строящихся линиях метро теперь проектируют не просто как инженерные блоки. Их превращают в полноценные элементы благоустройства – добавляют места для отдыха, озеленение, скамейки и навесы.

При этом, несмотря на ужесточение требований, административное взаимодействие с правительством Москвы становится проще. Например, с 30 сентября 2026 года выдачу свидетельства об утверждении АГР и рассмотрение архитектурного проекта объединили. Как только проект одобряют, свидетельство формируется автоматически в течение 2 рабочих дней. Это означает, что застройщику больше не требуется обращаться повторно.

Также в 2024 году городские власти почти вдвое ускорили процедуру оформления земельных прав, сократив время ожидания с 25 до 14 рабочих дней. Изменение затронуло две государственные услуги. В частности, новые правила коснулись тех, кто оформляет участки под зданиями и сооружениями, уже находящими в собственности. Кроме того, сокращенные сроки теперь действуют для физических лиц и компаний, получающих землю в собственность на бесплатной основе.

При этом с августа 2025 года время оформления технических заключений по подземным коммуникациям уменьшилось в 3 раза – с 90 до 30 рабочих дней. За счет этого строительные компании могут оперативно согласовывать проекты и без задержек приступать к дальнейшим этапам работы, заключил Собянин.

