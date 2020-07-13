Адвокат прокомментировал лишение статуса судьи Хахалевой

Скандально известную судью из Краснодарского края Елену Хахалеву лишили статуса. Однако такое решение никак не связано с видео шикарной свадьбы ее дочери: несколько лет назад ролик попал в интернет и наделал немало шума. Причина, по которой она досрочно отстранена от полномочий, – прогулы на работе. Разбираемся в подробностях произошедшего, а также вспоминаем, чем "прославилась" Хахалева.



Фото: телеканал Москва 24

Лишили статуса

Высшая квалификационная коллегия судей досрочно лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. Обращение в дисциплинарную комиссию подал председатель суда Алексей Шипилов.

В ходе проверки выяснилось, что женщина за несколько лет прогуляла 128 рабочих дней. В частности, в 2017 году она не рассмотрела ни одного дела, а в 2018 году – только пять дел. В итоге Хахалеву лишили первого квалификационного класса.





из сообщения высшей квалификационной коллегии судей РФ Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела обращение Совета судей и привлекла к дисциплинарной ответственности судью Краснодарского краевого суда Хахалеву. Ей назначено наказание в виде досрочного прекращения полномочий судьи.

Елена Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. Но в 2017 году оказалась в эпицентре скандала. Он разгорелся после того, как в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери, на которой выступили такие звезды шоу-бизнеса, как Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева и Николай Басков.

Судью Краснодарского краевого суда лишили статуса

После финансовой проверки председатель Совета судей Краснодарского края Владимир Кисляк тогда сообщал, что, по разным оценкам, свадьба обошлась примерно в 4,5 миллиона рублей. Дальнейшее разбирательство помогло установить, что свадебное торжество оплатил бывший муж судьи Роберт Хахалев. Именно он заключил два договора – один по банкету, а второй – по аренде помещения.

Тогда же в СМИ обсуждали еще одну скандальную деталь, касающуюся самой Хахалевой: якобы она не получала диплом юрфака в Тбилисском государственном университете. Однако после доследственной проверки эти слухи были признаны недостоверными.

После этого судью сначала исключили из состава президиума Краснодарского краевого суда. Затем ее перевели заниматься научно-консультативной работой. А в марте этого года она написала открытое письмо Владимиру Путину и пожаловалась на травлю со стороны СМИ. По ее словам, из-за видео со свадьбы дочери ее семья три года подвергается "информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры", поэтому ей стало "сложно жить и работать".



Фото: телеканал Москва 24

Справедливое решение?

Адвокат и бывший военный судья Олег Цуканов в разговоре с Москвой 24 посчитал справедливым решение Высшей квалификационной коллегии судей. По его словам, вокруг Хахалевой было слишком много "информации, вызывающей сомнения по ее объективности и беспристрастности".

"Это и вопрос с образованием, это вопрос с источником финансирования свадьбы дочери судьи, которая была сыграна на широкую ногу. Потом появившаяся информация о ее участии в ряде процессов по Краснодарскому краю, где было пристрастное отношение. В один момент это все переполнило допустимый уровень, поэтому мы имеем то решение, которое получили", – пояснил адвокат.

Также Цуканов предположил, что многочисленные прогулы могли стать формальной причиной лишения статуса судьи.





Олег Цуканов адвокат и бывший судья Если судья не рассматривает дела, то он не осуществляет правосудие, а значит, не выполняет задачу, ради которой назначен на эту должность.

По его мнению, многие российские судьи ведут достаточно аскетичную жизнь и иногда даже сравнительно бедную, а такие служители правосудия, как Хахалева, "снижают доверие к институту власти".

"У нас судья всегда завален работой, замучен, подвержен критике и находится под прицелом контролирующих структур. Судьи – это люди, которые выполняют свою работу с достаточно высоким нервным и интеллектуальным напряжением, это очень серьезная работа. Но 99% судей, которых я знаю, не могут себе позволить такие свадьбы", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Цуканов добавил, что судьи, которые принимают судьбоносные решения, не получают какие-то сверхзарплаты, но при этом "они не должны быть бедными".