27 апреля, 07:13

Политика
CNN: яхта владельца "Северстали" Мордашова Nord прошла через Ормузский пролив

Фото: depositphotos/EpicStockMedia

Суперъяхта якобы связанная с российским бизнесменом и основным акционером "Северстали" Алексеем Мордашовым, прошла через Ормузский пролив. Об этом сообщает CNN.

Речь идет о 142-метровой яхте Nord. По информации журналистов, судно вышло из ОАЭ и прошло ночью через Ормузский пролив в направлении столицы Омана Маската.

При этом уточняется, что яхта проходила через остров Ларак. Западные эксперты утверждают, что через этот остров пролегает путь, которым пользуется КСИР для контролирования прохода в пролив.

Мордашов возглавил рейтинг 155 российских миллиардеров в 2026 году по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 37 миллиардов долларов.

Ранее военные США перехватили в Аравийском море нефтяной танкер M/V Sevan при попытке прорыва блокады. Данное судно находится под санкциями США за транспортировку иранских нефтегазовых продуктов.

Иран закрыл Ормузский пролив после того, как 28 февраля США и Израиль атаковали Исламскую Республику. Тегеран в ответ нанес удары по израильской территории и американским базам в регионе.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал США убрать все препятствия, в том числе блокаду Ормузского пролива, для возобновления диалога между Вашингтоном и Тегераном.

