Медведев сообщил о поступлении в ВС РФ более 210 тыс контрактников с начала года

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С начала 2025 года в Вооруженные силы России поступили более 210 тысяч контрактников. Еще 18 тысяч человек прибыли в добровольческие подразделения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Это, безусловно, результат общей работы. Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этой деятельности, за такие высокие результаты", – цитирует его ТАСС.

Политик рассчитывает, что темпы набора на службу удастся сохранить и в будущем, а задачи, поставленные Владимиром Путиным, будут выполнены.

Зампред Совбеза РФ также указал, что заключившие контракт граждане показывают патриотический настрой.

Ранее Путин восхитился числом добровольцев, приходящих в Вооруженные силы России. По его словам, ежемесячно их количество достигает 50–60 тысяч человек.

Внутренняя мобилизация каждого человека и общества в целом является главным приоритетом для России в нынешних условиях, подчеркивал президент.

