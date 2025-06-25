В РФ расширили список болезней, запрещающих содержание под стражей

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Перечень тяжелый заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых, расширили в России. Об этом заявили в кабмине, передает РИА Новости.

Список сформировали на основании предложений Минздрава, уполномоченного по правам человека, Совета по правам человека и Общественной палаты. Кроме того, некоторые заболевания внесены в список в соответствии с действующей Международной классификацией болезней. Постановление об этом подписано.

Например, в список попали болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, а также осложнения при беременности, родах и послеродовом периоде. Среди заболеваний, связанных с беременностью, содержатся многоплодная беременность, недостаточный рост плода, требующий медпомощи матери, предлежание плаценты у беременных.

Также в перечень включили ишемическую болезнь сердца, болезни перикарда, различные болезни клапанов сердца, болезнь Паркинсона, эпилепсию, астму, фиброз и цирроз печени, артрит, подагру, остеопороз, мочекаменную болезнь, врожденный ихтиоз, пузырчатку обыкновенную, дерматит герпетиформный, буллезный эпидермолиз, врожденные аномалии системы кровообращения и костно-мышечной системы.

Соответствующее решение правительства РФ направлено на обеспечение прав людей с тяжелыми заболеваниями, но еще не признанных виновными в совершении преступления. Наличие такого заболеванием является основанием для изменения меры пресечения в вид заключение под стражу на более мягкую меру.

Ранее кабмин расширил список жизненно необходимых лекарств и внес в него 18 препаратов. Большая часть из них применяется для лечения сложных, угрожающих жизни заболеваний и отдельных видов онкологии у взрослых людей. Еще некоторые лекарства необходимы для поддерживающей терапии при хронической обструктивной болезни легких, тяжелой бронхиальной астме и при сахарном диабете.