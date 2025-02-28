Путин подписал закон об ограничении случаев заключения под стражу

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Владимир Путин подписал закон, направленный на ограничение применения меры пресечения в виде заключения под стражу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет в том числе о подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений ненасильственного характера, женщинах, имеющих малолетних детей, и лицах, страдающих тяжелыми заболеваниями.

По закону несовершеннолетнего, беременную женщину, единственного родителя, усыновителя, опекуна малолетнего ребенка или ребенка-инвалида смогут заключить под стражу при подозрении или обвинении в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

В исключительных случаях – при подозрении или обвинении в совершении преступления средней тяжести с применением насилия или с угрозой его применения, нарушении избранной меры пресечения, отсутствия места жительства, попытки скрыться от следствия или суда.

Кроме того, закон увеличивает число экономических преступлений, по которым не может применяться заключение под стражу. При этом устанавливается перечень преступлений средней тяжести, за совершение которых заключение под стражу может применяться вне зависимости от того, совершено ли преступление с насилием или без него. Последняя норма, в частности, касается публичного оправдания терроризма и распространения фейков о российской армии.

Ранее Путин поручил продолжить работу по гуманизации уголовного законодательства и практики его применения. Важнейшим фактором успешного и устойчивого развития страны и общества, по его словам, является надежная защита как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц.

