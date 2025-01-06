ТАСС: за 1,5 года иноагентам в России назначили 620 штрафов на 25 млн рублей

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За несоблюдение обязательных требований российские суды назначили иноагентам 620 штрафов за 1,5 года. Общая сумма взысканий достигла 25,8 миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Судебного департамента при Верховном суде России.

В частности, в течение 2023 года судебные инстанции вынесли 368 решений о назначении штрафа по статье КоАП РФ "Нарушение порядка деятельности иностранного агента", взыскав с нарушителей в общей сложности 15 миллионов 172 тысячи рублей. При этом в первом полугодии 2024 года по этой же статье было назначено 252 штрафа на общую сумму 10 миллионов 641 тысяча рублей. В течение 1,5 лет из этих сумм было взыскано или добровольно выплачено 3,996 миллиона рублей.

По данным судебной статистики, за это время к ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента 471 привлекались физические лица. Лишь в 70 случаях закон нарушали юридические лица и 67 раз – должностные лица организаций.

При этом в пяти из всех случаев штрафы получали граждане других государств. Также уточняется, что в первом полугодии 2024 года из 252 человек, которым были выписаны взыскания, 57 штрафов получили женщины.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит специальные рублевые счета для доходов иностранных агентов. Изменения вносятся в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Теперь иноагенты обязаны использовать специальный рублевый счет для получения вознаграждения за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

