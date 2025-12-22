Продюсер Рудковская встала на сторону группы SEREBRO в конфликте с Глюкозой

В Сети разгорелся скандал между группой SEREBRO и певицей Глюкозой из-за того, что коллектив выпустил кавер на старый трек последней. К публичному спору подключилась и продюсер Яна Рудковская. Подробности – в материале Москвы 24.

"Под кайфом кажется, что это твое творчество"

Фото: телеграм-канал Glukoza; телеграм-канал SEREBRO

Конфликт между певицей Глюкозой (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) и группой SEREBRO разгорелся 18 декабря. Коллектив в официальных аккаунтах анонсировал кавер на трек "Снег идет", который в исполнении Глюкозы стал хитом в 2005 году. Автором и композитором песни был Максим Фадеев, создатель проектов Глюк’oZa и SEREBRO.

Наталья не оценила кавер группы, возможно, потому что накануне тоже представила свою версию этой же песни.

"Серебро", у вас есть другие треки, кроме моих?" – написала исполнительница в своем телеграм-канале.

Ответ был опубликован в официальном аккаунте SEREBRO в Telegram.





телеграм-канал группы SEREBRO Наташа Ионова, а у тебя своих треков нет. Есть только хиты Макса. А еще знаем, что в этих хитах даже нет твоего голоса. Под кайфом иногда, видимо, кажется, что это твое творчество.

В комментариях подписчики разделились: одни поддержали дерзкий ответ от лица группы, другие отметили, что пост получился чересчур жестким, а само трио "паразитирует" на хитах старого состава.

В свою очередь автор трека Максим Фадеев отметил в соцсетях, что инициатива сделать кавер принадлежала участницам группы.

"Сказали, что любят эту песню, что она снова традиционно вирусится в соцсетях под Новый год. Я, конечно, сразу согласился. Я писал ее искренне, и если спустя столько лет люди все еще любят ее, значит, песня живая", – поделился продюсер.

Фадеев также отметил, что песня написана по мотивам его личной истории.

"Мне было пятнадцать. Однажды, зимним курганским вечером, я ждал девушку под ее окнами. Было темно, часов семь. Я увидел, как в ее окне погас свет: она заметила меня и не хотела, чтобы я видел, что она там не одна. Я сделал вид, что ухожу, а сам остался. Сидел на детских качелях во дворе и ждал. А снег шел. Крупный, новогодний. Я запрокидывал голову и ловил снежинки ртом", – рассказал Фадеев.

Конфликт между группой и певицей прокомментировала продюсер Яна Рудковская. В интервью телеграм-каналу "Звездач" она отметила, что песней вправе распоряжаться тот, кому принадлежат на нее авторские права.

"Если автор хочет, чтобы эту песню спел кто-то другой и авторские права принадлежат автору, то какие могут быть вопросы? Первый исполнитель – Наташа Glukoza, а вторые исполнители и третьи могут, и пятые, и десятые... Песни должны продолжать жить, если сейчас артисты не поют эти песни, то почему бы и нет?" – отметила Рудковская.

При этом продюсер добавила, что новый образ Глюкозы стильный и модный и лично Яну "ничего не смущает".

Череда скандалов

Фото: телеграм-канал Glukoza

Последнее время имя Глюкозы нередко появляется в СМИ из-за ее неоднозначного поведения. Частично поклонники связывают это с кардинальной сменой имиджа: из женственной блондинки с длинными волосами она превратилась в бунтарку с короткой стрижкой и густым слоем готического макияжа. Также ее новый образ дополняют кожаные и латексные костюмы. После этого Наталью стали критиковать за новый репертуар, яркий грим и слишком откровенные наряды.

Кроме того, в июле 2024 года Чистякова-Ионова попала в крупный скандал после своего концерта в Красноярске. По словам зрителей, она была в "неадекватном" состоянии: материлась, несвязно говорила, пела под фонограмму и трогала себя за интимные места. Певица же попыталась оправдаться и заявила, что испытывала стресс из-за смерти бабушки, поэтому приняла антидепрессанты и снотворное.

Помимо этого, в октябре 2024 года певицу задержали в аэропорту Шереметьево из-за того, что та якобы шла нетвердой походкой с "искривленным лицом". Впоследствии суд оштрафовал исполнительницу на 5 тысяч рублей за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача.

Сама Глюкоза опровергла слухи, что была в измененном состоянии, и отметила, что ее задержали якобы по "заявлению от одного влиятельного человека".

