Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 15:59

Шоу-бизнес
Главная / Истории /

Продюсер Рудковская встала на сторону группы SEREBRO в конфликте с Глюкозой

"Какие могут быть вопросы?" Рудковская вмешалась в конфликт группы SEREBRO с Глюкозой

В Сети разгорелся скандал между группой SEREBRO и певицей Глюкозой из-за того, что коллектив выпустил кавер на старый трек последней. К публичному спору подключилась и продюсер Яна Рудковская. Подробности – в материале Москвы 24.

"Под кайфом кажется, что это твое творчество"

Фото: телеграм-канал Glukoza; телеграм-канал SEREBRO

Конфликт между певицей Глюкозой (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) и группой SEREBRO разгорелся 18 декабря. Коллектив в официальных аккаунтах анонсировал кавер на трек "Снег идет", который в исполнении Глюкозы стал хитом в 2005 году. Автором и композитором песни был Максим Фадеев, создатель проектов Глюк’oZa и SEREBRO.

Наталья не оценила кавер группы, возможно, потому что накануне тоже представила свою версию этой же песни.

"Серебро", у вас есть другие треки, кроме моих?" – написала исполнительница в своем телеграм-канале.

Ответ был опубликован в официальном аккаунте SEREBRO в Telegram.

Наташа Ионова, а у тебя своих треков нет. Есть только хиты Макса. А еще знаем, что в этих хитах даже нет твоего голоса. Под кайфом иногда, видимо, кажется, что это твое творчество.
телеграм-канал группы SEREBRO

В комментариях подписчики разделились: одни поддержали дерзкий ответ от лица группы, другие отметили, что пост получился чересчур жестким, а само трио "паразитирует" на хитах старого состава.

В свою очередь автор трека Максим Фадеев отметил в соцсетях, что инициатива сделать кавер принадлежала участницам группы.

"Сказали, что любят эту песню, что она снова традиционно вирусится в соцсетях под Новый год. Я, конечно, сразу согласился. Я писал ее искренне, и если спустя столько лет люди все еще любят ее, значит, песня живая", – поделился продюсер.

Фадеев также отметил, что песня написана по мотивам его личной истории.

"Мне было пятнадцать. Однажды, зимним курганским вечером, я ждал девушку под ее окнами. Было темно, часов семь. Я увидел, как в ее окне погас свет: она заметила меня и не хотела, чтобы я видел, что она там не одна. Я сделал вид, что ухожу, а сам остался. Сидел на детских качелях во дворе и ждал. А снег шел. Крупный, новогодний. Я запрокидывал голову и ловил снежинки ртом", – рассказал Фадеев.

Конфликт между группой и певицей прокомментировала продюсер Яна Рудковская. В интервью телеграм-каналу "Звездач" она отметила, что песней вправе распоряжаться тот, кому принадлежат на нее авторские права.

"Если автор хочет, чтобы эту песню спел кто-то другой и авторские права принадлежат автору, то какие могут быть вопросы? Первый исполнитель – Наташа Glukoza, а вторые исполнители и третьи могут, и пятые, и десятые... Песни должны продолжать жить, если сейчас артисты не поют эти песни, то почему бы и нет?" – отметила Рудковская.

При этом продюсер добавила, что новый образ Глюкозы стильный и модный и лично Яну "ничего не смущает".

Череда скандалов

Фото: телеграм-канал Glukoza

Последнее время имя Глюкозы нередко появляется в СМИ из-за ее неоднозначного поведения. Частично поклонники связывают это с кардинальной сменой имиджа: из женственной блондинки с длинными волосами она превратилась в бунтарку с короткой стрижкой и густым слоем готического макияжа. Также ее новый образ дополняют кожаные и латексные костюмы. После этого Наталью стали критиковать за новый репертуар, яркий грим и слишком откровенные наряды.

Кроме того, в июле 2024 года Чистякова-Ионова попала в крупный скандал после своего концерта в Красноярске. По словам зрителей, она была в "неадекватном" состоянии: материлась, несвязно говорила, пела под фонограмму и трогала себя за интимные места. Певица же попыталась оправдаться и заявила, что испытывала стресс из-за смерти бабушки, поэтому приняла антидепрессанты и снотворное.

Помимо этого, в октябре 2024 года певицу задержали в аэропорту Шереметьево из-за того, что та якобы шла нетвердой походкой с "искривленным лицом". Впоследствии суд оштрафовал исполнительницу на 5 тысяч рублей за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача.

Сама Глюкоза опровергла слухи, что была в измененном состоянии, и отметила, что ее задержали якобы по "заявлению от одного влиятельного человека".

Читайте также


шоу-бизнесистории

Главное

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика