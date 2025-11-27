Филипп Киркоров назвал приговор Аглае Тарасовой "уроком всем нам"

26 ноября суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде запрещенных веществ. На заседании также присутствовала ее мать, народная артистка РФ Ксения Раппопорт. Помимо этого, Тарасову поддержали и коллеги – Юлия Снигирь, Леонид Ярмольник и Евгений Цыганов. Подробности – в материале Москвы 24.

"Нелепая трагическая случайность"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Суд вынес приговор актрисе Аглае Тарасовой 26 ноября: она получила три года условно и штраф в 200 тысяч рублей по делу о контрабанде наркотиков. Изначально прокурор запрашивал 3,5 года условного срока.

Актриса должна будет раз в месяц отмечаться в специализированном ведомстве, а также уведомлять его при намерении сменить место жительства.

Во время последнего слова Тарасова назвала инцидент "нелепой трагической случайностью".

"Очень тяжелый урок, и поверьте, я очень многое переосмыслила. Я активно сотрудничала со следствием и честно все рассказала, Ваша честь. Я не наркоторговец и не наркопотребитель, но я понимаю, что мне не хватило бдительности, иначе бы вейп никогда не оказался в моем чемодане", – заявила актриса.

Обратившись к судье, Аглая попросила еще один шанс.





Аглая Тарасова актриса Этот проступок нанес удар всей моей семье, и мне страшно, что приговор отразится на моей семье. Я чувствую вину перед зрителями и людьми, которые следят за моей жизнью, и прошу у них прощения.

Кроме того, звезда фильма "Холоп" поблагодарила коллег, которые от нее не отвернулись.

С характеристикой личности Аглаи выступил Леонид Ярмольник.

"Она очень яркая актриса и высочайшего класса профессионал, говорю как старший коллега. То, что она имеет благодаря своему опыту, люди достигают иногда к 50–60 годам. <...> Думаю многие коллеги согласятся, что Аглая – это всегда украшение тех работ, в которых она участвует, у нее хороший вкус на материал", – отметил Ярмольник.

Он также добавил, что Аглая "дисциплинированна, добра и тактична" и не была замечена "за излишествами".



Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Актер Евгений Цыганов подтвердил, что "никогда не видел Аглаю в состояниях, выходящих за рамки трезвости".

В свою очередь, актриса Юлия Снигирь выразила обеспокоенность карьерой коллеги в данной ситуации. Она также отметила профессионализм Тарасовой и нравственную чистоплотность.

"Сейчас у Аглаи расцвет карьеры, и я не представляю, каково это, если эта карьера оборвется. Аглаей интересуются и международные проекты, ее рассматривают на главную роль в турецкий сериал", – заявила звезда "Золотого дна".

Народные артисты РФ Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Герман, а также и писатель Александр Цыпкин тоже поддержали младшую коллегу и отправили суду положительные характеристики на Аглаю.

В свою очередь, народный артист РФ Филипп Киркоров рассказал журналистам, что переживал за Тарасову, потому что является поклонником творчества ее матери. Певец отметил, что эта история послужила "уроком всем нам", что нужно быть внимательными и осторожными.





Филипп Киркоров певец, народный артист РФ Она даже не знала, что это такое. Вот так вот и получилось. К сожалению, сегодня такие правила и такие законы, что надо очень бдительно относиться к тому, что тебе дают или передают. <...> Это сигнал, звонок всем – не только артистам. Не надо брать странные вещи от знакомых или незнакомых.

По данным СМИ, Аглая покинула здание суда через черный ход вместе с матерью и не стала комментировать прессе итоги суда.

Гонорары упали в несколько раз

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

О задержании Тарасовой в аэропорту Домодедово стало известно 5 сентября, при этом сам инцидент произошел еще 28 августа, когда актриса прилетела из Израиля. Правоохранители обнаружили в ее багаже запрещенное вещество. Следствие возбудило дело о контрабанде наркотиков, а наказание по статье предусматривало лишение свободы на срок от 3 до 7 лет и штраф до миллиона рублей.

На суде по избранию меры пресечения актриса заявила, что раскаялась, назвав случившееся большой ошибкой. Она также попросила не отправлять ее под домашний арест. В результате 5 сентября Домодедовский суд в Подмосковье назначил ей запрет определенных действий, то есть Тарасовой было запрещено покидать квартиру с 00:00 до 06:00, пользоваться телефоном и интернетом и общаться со свидетелями по делу.

Продюсер Сергей Дворцов рассказал порталу "Страсти" в конце октября, что судебный процесс серьезно сказался на личной и профессиональной жизни актрисы. По его словам, возлюбленный Тарасовой, коллега Антон Филипенко, взял паузу в отношениях, а некоторые знакомые Аглаи отвернулись от нее. К тому же ее гонорары упали "в несколько раз", а некоторые режиссеры якобы внесли актрису в черный список, поделился Дворцов.

СМИ также сообщали, что имя Тарасовой убрали из каста фильма "Холоп-3", в котором она была изначально заявлена.