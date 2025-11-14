Рэпер Obe1Kanobe раскаялся в содеянном на суде и попросил дать ему второй шанс

Фото: vk.com/obe1kanobe

Рэпер Obe1Kanobe (настоящее имя – Никита Вартиков. – Прим. ред.) раскаялся в употреблении и хранении наркотиков в последнем в слове на заседании в Видновском городском суде Подмосковья, сообщает ТАСС.

Исполнитель заявил, что ему стыдно за совершенные преступления и попросил дать ему второй шанс, чтобы доказать обществу свое исправление.

"Мне стыдно, но я умоляю назначить мне любое наказание, не связанное с лишением свободы", – обратился к суду Вартиков.

Также рэпер добавил, что 4 декабря у него в СИЗО запланирована официальная регистрация брака с гражданской супругой.

Obe1Kanobe задержалив марте 2025 года. По данным следствия, он организовал в арендованной квартире в поселке совхоза имени Ленина в Подмосковье самодельный парник для выращивания наркотических растений.

Во время обыска правоохранители изъяли семена и специальные удобрения, 22 горшка с растениями, имеющими сходство с коноплей. Кроме того, были обнаружены вытяжные устройства, вентиляторы, осветительные лампы, а также различные контейнеры, наполненные листьями и стеблями. На основании этих улик в отношении музыканта было возбуждено уголовное дело.

Позже прокурор потребовал назначить Вартикову 11 лет колонии строгого режима по делу о покушении на сбыт наркотиков.