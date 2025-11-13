Прокурор запросил 11 лет колонии для рэпера Obe1Kanobe по делу о наркотиках

Фото: vk.com/obe1kanobe

Прокурор потребовал назначить рэперу Obe1Kanobe (настоящее имя – Никита Вартиков. – Прим. ред.) 11 лет колонии строгого режима по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает ТАСС из зала Видновского суда Подмосковья.

Гособвинение уточнило, что свою вину обвиняемый не признал. Адвокат рэпера также попросил суд не лишать артиста свободы, поскольку тот "и так все понял и осознал".

Рэпер был задержан в марте 2025 года. По версии СК, исполнитель оборудовал самодельный парник для выращивания наркотиков в арендованной квартире, которая находится в Поселке совхоза имени Ленина в Подмосковье. Для этого он также купил семена и удобрения.

В ходе обыска были изъяты 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и разные контейнеры с листьями и стеблями. В отношении рэпера было возбуждено уголовное дело. Спустя время его арестовали.

При этом Obe1Kanobe заявлял, что вменяемое ему преступление является частью сценического образа.

