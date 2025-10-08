Актер Джордж Клуни признался в употреблении наркотиков

Фото: AP Photo/Invision/Evan Agostini

Актер Джордж Клуни признался, что употреблял наркотики. Его слова передает New York Post.

По его словам, он "экспериментировал", когда был молодым в Голливуде в 1980-х годах.

"Я шутил о том, что слишком много употребляю наркотиков, но, по правде говоря, для меня это никогда не было большой проблемой", – рассказал Клуни.

Ранее в результате антинаркотической операции в Турции были задержаны несколько представителей шоу-бизнеса страны.

По данным СМИ, среди них оказались певицы Хадисе и Симге Сагын, актеры Демет Эвгар, Кубилай Ака, а также блогер Дилан Полат и ее муж Энгин Полат. Следователи планировали допросить их и отправить на анализ крови.

