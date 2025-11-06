Рэпер Obe1Kanobe признал вину по делу о наркотиках

Фото: телеграм-канал "Вести.Дежурная Часть"

Рэпер Obe1Kanobe (настоящее имя – Никита Вартиков. – Прим. ред.) признал вину по делу о покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса, который начался в Видновском суде Подмосковья.

При этом артист считает вменяемое ему преступление частью сценического образа.

Исполнитель был задержан в марте этого года. По версии следствия, мужчина организовал самодельный парник для выращивания наркотиков в арендованной квартире, которая находится в Поселке совхоза имени Ленина в Подмосковье.

Чтобы оборудовать помещение, Obe1Kanobe приобрел семена и удобрения. Во время обыска были изъяты 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и разные контейнеры с листьями и стеблями.

В отношении артиста было возбуждено уголовное дело. Спустя время его арестовали.

