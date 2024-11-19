Макс Фадеев анонсировал первую песню нового состава Serebro

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Первая песня группы Serebro в новом составе выйдет 29 ноября, написал в своем телеграм-канале продюсер Максим Фадеев.

По его словам, сингл получил название Song #2.

"Признаюсь честно, решение возобновить проект далось мне очень нелегко. Но то, что мы сделали, получилось и правда круто. По-новому", – написал музыкант.

О перезапуске проекта Serebro стало известно 18 мая текущего года. Тогда же Фадеев опубликовал первое фото с новым составом коллектива.

В 2019 году Фадеев сообщил, что расторг контракты со всеми артистами, работающими в его компании MALFA. Продюсер отметил, что весь контент отдан артистам в безвозмездное пользование. Исключением оказались два артиста, с которыми не были достигнуты договоренности.

Ранее стало известно о сотрудничестве рэперши Инстасамки и группы "Ленинград". Уже 8 ноября вышел их совместный альбом, куда вошли шесть композиций: "Хорошо", "За деньги нет", "Имба", "Ай Лав Ю", "Русские вперед", "Рок". Однако позже лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров заявил, что Инстасамка не будет постоянной солисткой группы.

