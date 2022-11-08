Умер актер Лесли Филлипс, озвучивший распределяющую шляпу в "Гарри Поттере"

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"; режиссер – Крис Коламбус; производство – Warner Bros. Pictures

Скончался британский актер Лесли Филлипс, озвучивавший распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере, сообщает газета Sun.

Актер ушел из жизни 7 ноября в возрасте 98 лет. Он умер после продолжительной болезни.

Филлипс снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Среди них – "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", "Венера", "Черчилль идет на войну", "Чисто английское убийство" и "Спасите Грейс". Также он играл в театральных постановках по всему миру. Филлипс озвучивал распределяющую шляпу в первых двух и в последнем фильмах о Гарри Поттере.

В октябре умер актер Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в "Гарри Поттере". Он скончался в возрасте 72 лет.



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