Фанатов "Гарри Поттера" попросили не оставлять носки на могиле эльфа Добби

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"; режиссер – Крис Коламбус; производство – Warner Bros

Национальный фонд Великобритании призвал фанатов не оставлять носки на пляже, где снимали сцену гибели домового эльфа Добби, передает РИА Новости со ссылкой на The Times.

Добби погибает в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1", вышедшем на экраны в 2007 году. Съемки проводились на пляже Фрешуотер-Уэст в графстве Пемброкшир.

Фанаты Гарри Поттера создали на этом месте импровизированную могилу, и поклонники персонажа оставляют около нее носки (с помощью этого предмета одежды Добби получил свободу от рабства).

Национальный фонд, занимающийся охраной берегов, сельской местности и зданий Англии, Уэльса и Северной Ирландии, заявил, что в последние годы эта территория испытывает большое антропогенное давление. В связи с этим фонд организовал публичные консультации, а также обсуждал вариант убрать могилу Добби или перенести ее в более подходящее место за пределами пляжа. В итоге в организации заявили, что мемориал может остаться, однако призвали посетителей позаботиться об окружающей среде и не оставлять на берегу посторонние предметы.

В окрестностях пляжа обитают большие серые тюлени, морские свиньи и одна из самых больших популяций птиц в мире, а такие предметы, как носки, безделушки и сколы краски с окрашенных камешков, могут попасть в морскую среду и пищевую цепочку и подвергнуть опасности дикую природу, объяснили в фонде.

Ранее стало известно, что кинокомпания Warner Bros. работает над спин-оффом "Гарри Поттера". В проекте примет участие автор оригинальной истории Джоан Роулинг. Ожидается, что спин-офф станет сериалом, который будет представлен на стриминговом сервисе Warner HBO.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!