Супруга актера Юры Борисова опровергла ДТП с его участием в центре Москвы

Актер Юра Борисов не попадал в ДТП в центре Москвы. Его супруга, актриса Анна Шевчук, в беседе с Москвой 24 опровергла участие их автомобиля в аварии.

Ранее в Сети появилось видео ДТП на Большой Никитской улице. Водитель одного из автомобилей был очень похож на Борисова.

До этого президент бойцовского клуба "Ахмат" Мурад Бичуев опроверг гибель бойца смешанных единоборств Хамзата Чимаева в аварии. Он призвал не доверять непроверенной информации и не распространять ее.

Сообщения о гибели бойца появились в соцсетях. На самом деле, рассказал Бичуев, Чимаев находился в Дубае и участником ДТП не был.

