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03 ноября, 12:19

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Эксперт Бархота: детям могут платить до 2,5 тысячи рублей в неделю за домашние обязанности

Эксперт рассказал, сколько родители могут платить детям за помощь по дому

Фото: 123RF.com/karelia89

Родители могут выплачивать детям до 2,5 тысячи рублей в неделю за выполнение домашних обязанностей. Об этом рассказал финансовый эксперт Андрей Бархота в беседе с изданием "Абзац".

При определении суммы специалист предложил ориентироваться на доход взрослого члена семьи. Например, если родитель зарабатывает 160 тысяч рублей в месяц, стоимость одного рабочего часа составляет около тысячи рублей. От этого расчета можно отталкиваться при установлении вознаграждения за детский труд.

В число оплачиваемых поручений могут войти сразу несколько бытовых задач – приготовление еды, уборка и мытье посуды. За их выполнение в течение недели ребенок может получить до 2,5 тысячи рублей. Эксперт уточнил, что это примерная сумма, а не установленный размер выплаты.

Бархота также обратил внимание на качество результата. Если ребенок справился лишь с частью заданий, вознаграждение можно сократить вдвое. По мнению специалиста, такая система позволит постепенно сформировать у детей ответственное отношение к обязанностям и мотивировать их помогать по дому.

Ранее финансовый психолог Наталья Колбасина рассказала, как помочь детям сформировать привычку копить деньги. Для этого она посоветовала использовать отдельные конверты для распределения карманных средств и планинг-трекер, где ребенок сможет отмечать каждый новый взнос. Эксперт также рекомендовала не ругать детей за неудачные попытки накопить, а вместе разбирать причины и корректировать план.

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