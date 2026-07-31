31 июля, 23:54 (обновлено 01.08.2026 00:18)Транспорт
Трамваи задерживаются на проспекте Академика Сахарова из-за ДТП на путях
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Трамваи № Т1 и Т2 задерживаются на проспекте Академика Сахарова в Москве из-за ДТП на путях. Об этом сообщает столичный Дептранс.
"Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей", – говорится в сообщении департамента.
Спустя некоторое время движение трамваев было восстановлено.
Ранее на станции "Войковская" Замоскворецкой линии метро машинист применил экстренное торможение из-за человека на рельсах. Его оперативно подняли на платформу. После этого движение поездов на линии было восстановлено и вновь введено в график.
Кроме того, 31 июля поезда следовали с отклонением от графика на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3). Уточнялось, что пригородные поезда и составы МЦД задерживались в направлении станции Зеленоград-Крюково по техническим причинам.