Эксперт по этикету Свежакова посоветовала не поднимать тему здоровья на публике

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На публике не следует говорить о здоровье, религии и политике. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

"С малознакомыми людьми нельзя обсуждать здоровье. Есть такое правило: болеешь – сиди дома. Если вы все-таки решили выйти в общество, то не надо никому рассказывать, что у вас болит голова, насморк или поднимается температура. Это не добавит ничего приятного в ваше общение", – отметила она.

Кроме того, не рекомендуется затрагивать тему религии, поскольку вокруг могут находиться люди разного вероисповедания. Например, не стоит поздравлять незнакомцев с каким-либо религиозным праздником, уточнила эксперт. "С религиозным праздником можно поздравлять только близких людей, чье вероисповедание вы знаете", – подчеркнула Свежакова.





Ольга Свежакова эксперт по этикету и коммуникациям У всех могут быть разные взгляды на политику. Эта тема неизбежно приводит к спорам. Причем речь идет не только о современной, но и о политике прошлых лет. Поэтому в обществе этой темы также лучше избегать.

Неприятную ситуацию способны спровоцировать и разговоры о спорте. "Вы можете встретиться с человеком, который болеет за другую команду, и начнутся споры. Или кто-то любит вставать пораньше и бегать, а другой спит до обеда. Сюда же относятся вопросы диеты. Одни считают это полезным, а другие – вредным. Все равно каждый останется при своем мнении, зачем тратить на это время, силы и нервы", – комментирует эксперт.

Также с малознакомыми людьми не следует говорить о деньгах. "Не нужно хвастаться и вообще обсуждать способы и размер дохода. Подразумевается, что мы находимся в обществе примерно среди равных... Поэтому, кто сколько зарабатывает, как и чем, конечно, обсуждать не стоит", – говорит Свежакова.





Ольга Свежакова эксперт по этикету и коммуникациям Тему детей с малознакомыми людьми тоже лучше не затрагивать. Потому что, например, одни хотят завести ребенка, но у них не получается. У других дети могут иметь проблемы со здоровьем, поведением. Поэтому лучше эту тему не поднимать.

На мероприятии стоит говорить о том поводе, по которому люди собрались. Также можно обсудить погоду, природу и путешествия. "Скоро начнется пора отпусков. Всем всегда приятно поговорить про отдых, кто куда собирается, кто как проводит время, какой досуг планирует и так далее", – заключила специалист.

Ранее россиянам рассказали, допустимо ли общаться по телефону во время поездки в общественном транспорте. Отмечается, что проблем не должно возникнуть, если следовать определенным правила этикета. В частности, не нужно обсуждать личные вопросы, поскольку это ставит в неловкое положение невольных слушателей беседы. Кроме того, рекомендуется избегать яркого выражения своих эмоций.

