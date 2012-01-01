Психолог Игонина посоветовала устроить "цифровой детокс" в майские праздники

Россиян ждут длинные майские выходные – время, чтобы перевести дух, встретиться с родными и заняться делами, которые приходилось откладывать в будни. Однако даже в эти дни нужно выстроить все планы с умом, иначе не получится как следует восстановиться и зарядиться энергией. Москва 24 расскажет, как все грамотно организовать.

Движение – жизнь

Для качественного отдыха в выходные необходимо хотя бы немного потрудиться, рассказала Москве 24 специалист столичной службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты Москвы Екатерина Игонина.

Если пролежать все праздники на диване, восстановиться как следует в итоге не получится, подчеркнула эксперт.





Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Необходимость пассивного отдыха, безусловно, важна, но есть нюанс – на него не стоит тратить все свободное время. В небольших количествах такое времяпрепровождение способствует восстановлению физических сил, но на постоянной основе приведет к еще большей усталости.

По ее словам, ключ к полному восстановлению – в смене деятельности. Например, если работа связана с умственным трудом, нужно добавить двигательной активности. Это могут быть в том числе занятия спортом или танцами либо обычные прогулки.

Тем, у кого работа неразрывна с физическим трудом, психолог посоветовала выбрать более спокойное занятие на длинные выходные – чтение книг, рисование, готовку или уход за домашними растениями.

Очистить голову

Еще одно важное правило – никаких мыслей о рабочей рутине. Чтобы отключиться от этих переживаний, Игонина посоветовала заблаговременно решить все дела и настроиться на праздники.

"Заранее подумайте о том, чем бы хотели заняться на каникулах, но не пытайтесь сделать отдых идеальным. Если что-то не получится так, как задумывали, это будет чревато дополнительными переживаниями и напряжением", – предупредила специалист.

Также Игонина призвала устроить "цифровой детокс". Если бесконечно скроллить ленты соцсетей, общаться в мессенджерах и смотреть видео, никакой интеллектуальной разгрузки не наступит, объяснила психолог.

"Позвольте себе на время каникул побыть свободными и счастливыми без лишнего информационного шума", – добавила эксперт.

Кроме того, стоит перестать зацикливаться на вещах, которые в принципе мешают радоваться жизни. Одна из распространенных ситуаций здесь – зависть к кому-то, кто, например, уехал на каникулы в другой город или страну.

"Вместо того чтобы беспокоиться о прошлом, будущем или о происходящем в семьях других людей, сосредоточьтесь на себе и своей жизни. Тем более что май – отличное время для изменений к лучшему и началу жизни в формате "здесь и сейчас", – подчеркнула Игонина.

Наедине и вместе

В праздники стоит найти время для встречи с близкими. Даже если рабочие будни отняли все силы, общение с родными и друзьями гарантированно поднимет настроение и напитает энергией. В то же время не будет лишним найти возможность остаться наедине с самим собой, отметила психолог.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Отправьтесь туда, где вам наиболее спокойно и комфортно. Возможно, у вас есть определенное "место силы". Если нет, то как раз в праздники его можно поискать.

В момент уединения специалист посоветовала подумать, что происходит в душе, какие чувства преобладают и чего не хватает для полного счастья. Это поможет наметить путь к достижению личной гармонии, заключила эксперт.

Жителям столицы доступна бесплатная психологическая поддержка. Для этого нужно позвонить по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.