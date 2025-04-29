Врач Лишин: отход ко сну в одинаковое время сохранит режим в праздники

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Ложиться спасть в одно и то же время нужно, чтобы не сбить режим в праздники. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

Он отметил, что состояние здоровья зависит от дисциплины, поэтому важно соблюдать режим сна даже в праздничные дни.

"Спать нужно ложиться хотя бы до полуночи, а лучше в 22:00–23:00. Ближе к этому времени синтезируются важные для нервной системы гормоны, в том числе мелатонин. Это помогает организму отдохнуть", – рассказал Лишин.

По его словам, женщинам нужно спать 8 часов, а мужчинам – 7. Это связано с гормональными особенностями женского организма и регуляцией цикла, объяснил специалист.





Виктор Лишин врач-терапевт Вставать и ложиться нужно в одно и то же время, потому что организму сложно постоянно перестраиваться под новое количество сна. Следовательно, если соблюдать режим, реже придется сталкиваться с ощущением усталости.

При этом, если человек спал мало накануне, на следующий день необходимо отоспаться для восстановления сил. Однако впадать в крайности на постоянной основе не стоит, заключил Лишин.

Ранее врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева перечислила продукты, которые помогают наладить сон. Один из них – фисташки, в которых содержится суточная норма мелатонина.

