Окулист Павлова: сон в контактных линзах грозит гипоксией и воспалением

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Сон в контактных линзах грозит возникновением гипоксии и воспалением, предупредила кандидат медицинских наук, доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ имени Н. И. Пирогова Татьяна Павлова. Об этом сообщает "Радио 1".

Специалист напомнила, что во время сна движение глаз замедляется, а слезная пленка обновляется не так интенсивно, как при бодрствовании. Это в свою очередь создает условия, способствующие размножению бактерий, и может привести к развитию инфекции.

"Даже если линзы сделаны из силикон-гидрогеля, который обеспечивает лучшую кислородопроницаемость, длительное ношение в период сна повышает риск осложнений", – подчеркнула Павлова.

Она рекомендовала снимать контактные линзы перед сном. Если же их необходимо носить в ночное время, то следует использовать предназначенные для этого линзы. Кроме того, добавила окулист, перед их ношением нужно проконсультироваться со специалистом.

Также Павлова обратила внимание, что человек может выбрать носить линзы или очки, исходя из личных предпочтений и ситуации. По ее словам, очки являются более безопасными, поскольку они не контактируют напрямую с глазом и не могут спровоцировать появление инфекций. В то же время они ограничивают обзор, запотевают и создают неудобства во время занятий спортом.

"Линзы же обеспечивают более широкий угол обзора, не запотевают и не мешают, но требуют более внимательного ухода. Если соблюдать все рекомендации врача и правила гигиены, контактные линзы – это удобное и безопасное средство коррекции зрения", – рассказала окулист.

Неправильное использование мягких контактных линз грозит не только инфекционными воспалениями, но и даже потерей зрения, заявила ранее врач-офтальмолог высшей категории Татьяна Шилова.

Врач отметила, что ношение линз чаще всего опасно именно в долговременной перспективе из-за того, что люди теряют бдительность и начинают нарушать режим: используют просроченные и слишком долго их не снимают.