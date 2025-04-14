Психиатр Мирзабекян: войти в осознанный сон можно с помощью ресурсного транса

Фото: depositphotos/Rawpixel

Войти в осознанный сон можно с помощью специальных медитаций, например ресурсного транса, заявил доктор медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт НКЦ № 2 ФГБНУ "РНЦХ имени академика Б. В. Петровского" Рафаэль Мирзабекян в беседе с "Газетой.ру".

По словам специалиста, в состоянии ресурсного транса пациент находится в ресурсном месте или времени, при которых у него пробуждаются внутренние силы и возможности.

Такое состояние не может стать опасным из-за возникновения негативных впечатлений. Кроме того, в нем приятно находиться, отметил Мирзабекян. Он добавил, что на сеансе пациент должен отправиться в это место, увидеть и услышать себя.

"В состоянии медитативного транса человек может в соответствии с ресурсами памяти и воображения представить абсолютно любую эмоционально-позитивную для себя ситуацию, в которой он виртуально участвует и управляет содержанием", – отметил психиатр.

Также он подчеркнул, что во время сеанса человек может научиться входить в ресурсный транс и осознанный сон.

Между тем врач-терапевт Ольга Корхова рассказала, что хронический недосып может спровоцировать снижение иммунитета и набор веса. Недосып приводит к снижению защитных функций организма, из-за чего он становится более восприимчивым к инфекциям.

Кроме того, недостаток сна способен вызвать гормональный дисбаланс, в результате чего у человека возрастает риск переедания, набора веса и заболеваний, которые следуют за этим, объяснила врач.