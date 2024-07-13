Армении начислят взнос в ОДКБ за 2025 г, несмотря на ее решение о заморозке

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Несмотря на решение Армении не выплачивать взнос в бюджет ОДКБ, сумма взноса за 2025 год будет посчитана и начислена Еревану. Об этом заявил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.

"Будет рассмотрен проект бюджета на 2025 год, соответственно, будут подсчитаны все статьи. Десять процентов от этой суммы будут начислены Армении", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ о бюджете Организации на 2024 год и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности.

До этого премьер-министр Армении Никола Пашинян, отвечая на реплику оппозиционного депутата, который возмутился тем, что Армения на фоне собственного недовольства ОДКБ остается в составе Организации, подчеркнул, что страна покинет ее, но сроки процедуры еще не определены.

Через некоторое время глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Пашинян не анонсировал выход государства из ОДКБ. По словам министра, премьер имел в виду, что Армения сама примет решение о выходе из Организации, но не вернется назад.

