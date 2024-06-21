Генсек ОДКБ заявил, что Армения остается союзником организации со всеми обязательствами

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сохраняет обязательства перед Арменией, страна остается ее союзником. Об этом заявил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"А вот вопрос членства в организации – это суверенное право и решение страны", – цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Тасмагамбетов переадресовал вопрос об отказе финансирования ОДКБ армянской стороне и выразил надежду, что страна прояснит свой статус в организации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на реплику оппозиционного депутата, который возмутился тем, что страна, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из Организации. Премьер подчеркнул, что страна покинет ее, но сроки процедуры еще не определены.

После этого глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением о том, что Пашинян не анонсировал выход страны из ОДКБ. По словам министра, премьер говорил о том, что Армения сама примет решение о выходе из Организации, но не вернется назад.

