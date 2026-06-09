Избившие до смерти футболиста Ерошевича в Подмосковье признали свою вину

Фото: vk.com/senkax

Мухаммад Ятимов и Зикрулло Кадиров, до смерти избившие футболиста Арсения Ерошевича в Подмосковье прошлым летом, признали свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Щелковский суд.

Как стало известно из вступительного слова прокурора, Ерошевич и его друг Егор Козлов пытались огородить знакомых девушек от внимания обвиняемых, из-за чего и возник конфликт. Козлов, признанный по делу потерпевшим, рассказал, что Ятимов ударил футболиста ногой по лицу, из-за чего Ерошевич упал и ударился головой о брусчатку.

После этого Кадиров начал избивать футболиста, который был без сознания, а также прыгать ему на лицо двумя ногами. Сам Козлов тогда тоже пострадал, из-за чего он жаловался на головные боли и терял сознание.

Еще два фигуранта уголовного дела Шухратджон Рахимов и Ислам Рустамов либо не признают вину, либо признают ее, но частично. Мужчины не отрицают участия в конфликте, но оспаривают, что именно их удары повлекли смерть Ерошевича, тогда как обвинение предъявлено всем четырем фигурантам.

Четверо иностранцев в зависимости от своей роли и степени участия в конфликте обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, хулиганстве и побоях. Дело рассматривается судом присяжных.

Трагедия произошла 17 августа 2025 года в подмосковном Щелкове. Несколько мужчин спровоцировали конфликт с потерпевшими Ерошевичем и Козловым. Толпа начала избивать футболиста, а после того как тот упал на асфальт, они продолжили избиение. Пострадавшего госпитализировали, но он скончался в больнице.

Позже правоохранителям удалось задержать четверых участников драки, но пятый фигурант, который был одним из зачинщиков конфликта, успел скрыться и был объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

