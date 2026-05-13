Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 13:53

Культура

Фильм "Холоп-3" выйдет в российский кинопрокат 11 июня

Фото: кадр из фильма "Холоп-3"; режиссер – Клим Шипенко; производство – Телеканал "Россия 1", Централ Партнершип, MEM Cinema Production

Кинокомпания "Централ Партнершип" сдвинула премьеру фильма "Холоп-3" на один день. В российский прокат картина выйдет 11 июня вместо 12-го числа, следует из заявления пресс-службы компании.

К свои ролям вернутся Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова. В кресле режиссера, в свою очередь, остался Клим Шипенко.

Он рассказал, что "Холоп-3" продолжит традиции франшизы, сохранив ее фирменный юмор, динамичность и зрелищность. Однако в этот раз акцент будет сделан на теме семьи.

"На этот раз перевоспитанию подвергается супружеская пара, роли которой исполняют талантливые и яркие артисты Павел Прилучный и Кристина Асмус. И, что особенно символично, инициаторами изменений в лучшую сторону становятся их собственные дети", – добавил Шипенко.

Ранее стало известно, что кинокомпания братьев Андреасян (Студия К. Б. А.) в партнерстве с телеканалом ТНТ в ближайшее время приступит к съемкам фильма "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". По мнению директора ТНТ Тины Канделаки, новая сказка "будет триумфально штурмовать прокат".

Читайте также


культуракино

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика