"Деньги 24": россиянам начнут направлять налоговые уведомления за 2025 год с 21 сентября

С 21 сентября ФНС начнет рассылать россиянам налоговые уведомления за 2025 год. В них будут указаны начисления по земельному и транспортному налогам, налогу на имущество, а также НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам.

Самостоятельно рассчитывать сумму налога на вклады не нужно. Оплатить начисления можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или на портале "Госуслуги". Если уведомление пришло в бумажном виде, оплату можно провести по QR-коду или в отделении банка. Сделать это необходимо до 1 декабря.

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