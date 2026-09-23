Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля

Бесплатные переводы и возможность оплачивать покупки без интернета в перспективе станут преимуществами цифрового рубля для граждан. Об этом рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, новая валюта также может снизить затраты бизнеса на переводы и другие операции. Набиуллина отметила, что уже создано почти 200 тысяч счетов, а к платформе подключились 36 кредитных организаций.

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