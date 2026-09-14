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14 сентября, 18:30

Экономика

Российские банки взяли паузу в корректировке ставок после решения ЦБ

Российские банки взяли паузу в корректировке ставок после решения ЦБ

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Российские банки взяли паузу в корректировке ставок по кредитам и вкладам после решения Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых.

По мнению экспертов, стоимость кредитов, скорее всего, останется на текущем уровне как минимум до конца октября. При этом доходность по вкладам по-прежнему остается привлекательной. В среднем по рынку она составляет 13%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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