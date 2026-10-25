В Роспотребнадзоре рассказали, кому в первую очередь необходимо привиться от гриппа. В группе повышенного риска находятся люди старше 60 лет, дети, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями.

Также вакцинацию рекомендуют тем, кто по работе ежедневно контактирует с большим количеством людей, в том числе учителям, врачам и социальным работникам. Сейчас подходящее время для прививки, поскольку заболеваемость начала снижаться.

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