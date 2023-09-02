Суд может избрать Коломойскому содержание под стражей – СМИ

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Судебное заседание по избранию меры пресечения украинскому олигарху Игорю Коломойскому состоится вечером в субботу. Сторона обвинения требует от суда содержание его под стражей с альтернативой залога в 16 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Служба безопасности Украины обвиняет олигарха Игоря Коломойского в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Судебное заседание по делу Игоря Коломойского состоится в Шевченковском суде.

"Сторона обвинения будет требовать от суда содержание под стражей с альтернативой внесения залога. Сумма залога до 600 миллионов гривен (16 тысяч долларов)", – сообщают украинские СМИ.

Обвинение в мошенничестве было предъявлено Игорю Коломойскому утром в субботу 2 сентября. Олигарх являлся основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы Приват, представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках. По версии журнала Forbes Украина, в 2021 году его состояние составляло 1,8 миллиарда долларов, в 2022 – 850 миллионов долларов.

Осенью 2022 года украинские власти решили национализировать ряд предприятий, в том числе "Укрнафта" и "Укртатнафта". Акции этих компаний, ранее принадлежащие Коломойскому, перешли в собственность государства.